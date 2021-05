Relato | "Salimos de la casa antes que nos mataran"

En los últimos seis meses, cuatro familias que residían en la comunidad Concepción, del municipio de San Salvador, han abandonado sus hogares luego de recibir amenazas de la pandilla 18.

Una de las personas desplazadas decidió hablar bajo la condición de anonimato con LA PRENSA GRÁFICA, sobre la situación que vivió en octubre del año pasado.

En marzo de 2020 él con su familia se mudaron a una de las viviendas ubicadas en la comunidad, en la cual según el testimonio de la víctima domina el barrio 18.

Todo transcurría con normalidad, pero luego de tres meses, la tortura y desesperación se apoderó de la familia. Conforme fue pasando el tiempo llegaron los de la mara que están ahí. Primero me empezaron a pedir dinero, pero como yo no les daba después llegaron a decirme que me iban a matar o sino que me saliera y que dejara la casa", relató el habitante.

Los pandilleros llegaban armados constantemente a la vivienda de la víctima, quien asegura que ellos no tenían el dinero que ellos les estaban pidiendo.

La forma de operar del barrio 18 en el barrio Concepción es que les piden colaboración a los habitantes del lugar para que les apoyen de "postes".

"Estás en esta esquina privilegiada para nosotros, así que necesito que todos los días vos estés posteando aquí de tres a cuatro de la tarde dentro de tu casa, solamente en la ventana. Quiero que estés viendo todas las patrullas que entran y salen. Si hay algún problema tenés que informar". Esa fue la primer orden y sentencia por parte de los pandilleros.

Posteriormente, al ver que la víctima no respondía a las órdenes, los pandilleros empezaron a solicitarle dinero para pagarle diariamente a los "postes" que tiene la pandilla en el sector.

El barrio 18 dio un ultimátum a la víctima y le dijo que si no iba a colaborar de las dos formas que le habían dicho, que lo mejor era que se fuera y si no se iba de la casa lo matarían.

"Si al cierto tiempo no dábamos el dinero nos iban a matar, entonces yo les dije que yo no tenía dinero. En octubre yo salí a trabajar por la mañana, salimos con toda la familia y ya no regresamos, bueno solo yo regresé pero ya con la policía a sacar mis cosas", describió.

Uno de los agentes policiales que ayudó a la víctima a salir de la zona dijo a LA PRENSA GRÁFICA que en una ocasión, presenció cuando la víctima se opuso a uno de los pandilleros que lo amenazaba y le dijo que si quería matarlo que lo matara y que ellos no tenían mayor cosa.

Luego de eso, los pandilleros le dijeron que ya sabían donde vivía la mamá y le mencionaron información de varios miembros de su familia.

La víctima, al verse acorralada optó por abandonar su vivienda. Aseguró que tres familias más también se fueron de sus casas por las amenazas de las pandillas.

La última petición que le hicieron a la víctima fue que tenía que dejar amueblada la casa y que no sacaran nada.

Los pandilleros al enterarse que se habían llevado todas las cosas lanzaron la última amenaza, "no te vayas a quedar en el país porque ya sabés que te vamos a encontrar y te vamos a buscar por haber llamado a estos perros. Decinos donde vas a estar porque necesitamos las cosas que te llevaste", fue el último mensaje que recibió la víctima.

Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal señaló que las causas más comunes por las que ocurren los desplazamientos en el país, son principalmente razones vinculadas a la extorsión de las familias, el reclutamiento forzado de los jóvenes, casos de intento de homicidio y lesiones.

"En cuanto a los victimarios generalmente se señalan a miembros de pandillas, mayoritariamente se han señalado específicamente a personas de la MS-13 y miembros del barrio 18. Sin embargo, es importante reconocer que en los últimos datos del año pasado y este 2021, se ha visto un incremento de desplazamiento causados por la pandilla 18 y una disminución de casos que están siendo causados por la Mara Salvatrucha", aseguró Montti.

Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad recibieron en el 2020 un total de 1,263 denuncias de víctimas que fueron desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado.