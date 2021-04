Relato | "Salimos porque venía a vacunarme"

Doña Lucrecia Letona se presentó a las 7:30 a. m. al punto de transporte habilitado en el sótano del centro comercial Multiplaza. Estaba lista para recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus pero se encontró con la sorpresa de una gran aglomeración.

Habían no menos de 100 personas esperando subirse a un microbus que los llevara al centro de vacunación del Hospital El Salvador, antes que ella. "Aquí estamos todos con buena cara y con paciencia aunque nos duelan las rodillas. Me costó llegar porque las gradas eléctricas me marean, pero ya estoy en la fila", dice.

Letona llegó acompañada por su hija, quien la dejó en la fila para subirse al transporte, "yo vine temprano, porque usted sabe que en uno tiene que estar antes de la hora porque si pierde la cita no dicen qué se puede hacer para recuperarla y con decir que es culpa de uno se queda fuera", menciona.

La septuagenaria detalla que es la primera vez que coíncide con tanta gente desde que comenzó la pandemia, "esta es una llenazón", dice.

Mientras se acomoda su doble mascarilla afirma que en su casa la cuidan mucho, "mi familia se cuida mucho por mí. Yo tenía más de un año de no salir donde hay tanta gente, mis hijos tampoco me dejan recibir visitas porque dicen que si me enfermo me puedo morir. Hoy salimos porque tenía que venir a vacunarme", detalla.

La Fase II de vacunación contra el coronavirus ya fue habilitada para los adultos mayores de 60 años, un grupo poblacional que de acuerdo con los estudios científicos concentra los diagnósticos más graves o mortales, sólo por detrás de los equipos de salud que atienden directamente a los pacientes contagiados.

"Si se pudiera llegar de una vez donde están vacunando fuera mejor porque no estaría tanto tiempo esperando subirme al micro, pero hay que acatar lo que diga el presidente", dice.

De momento a doña Lucrecia ya le verificaron su cita, y espera a que llegue su turno para subir al microbús que la llevará al Mega Centro de Vacunación del Hospital El Salvador. Así fue renombrado el proyecto que ampliaría la capacidad de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del hospital designado para atender pacientes covid y que fue construido a un costo de $75 millones, según detallaron en su momento las autoridades estatales .

Doña Lucrecia lleva dos horas en la fila, y poco a poco se va acercando su turno para subirse al ansiado transporte oficial que la llevará a vacunarse. Un flujo constante de microbuses llega al sótano del centro comercial, baja a las personas que vienen de vacunarse y se estaciona para volver a salir.

Si las medidas de distanciamiento se han dejado de lado, es utópico pensar en que los microbuses serán desinfectados antes de subir a más personas o que viajará al 50% de la capacidad, como recomiendan los especialistas para evitar el contagio de la enfermedad .

"En las indicaciones dice que no se puede llegar allá porque mucha trabazón se va hacer, así que no queda más que esperar", dice resignada doña Lucrecia.

La septuagenario nuestra una impresión en papel donde claramente se especifican los cinco puntos desde donde podía tomar el transporte oficial y que enfatiza que debe ser exclusivamente en esos puntos.

Después de dos horas con quince minutos, finalmente llega su turno de viajar, "ya me duelen las canillas pero al fin nos vamos, a ver allá cómo me va", dice a manera de despedida.