Relato | Se hace la luz en la comunidad Los Encuentros

"Uno hace las cosas, pero no para andarlas sacando en el periódico", advierte humilde Mario Antonio Viscarra, un nonagenario que ha dedicado su vida entera a comprar y vender tierras y cuyo corazón altruista llegó en los últimos días hasta la comunidad Los Encuentros, en el municipio de Tapalhuaca, La Paz, donde viven unas 15 familias sin servicio de energía eléctrica.

Mario Antonio Viscarra es fundador de la Asociación Salvadoreña de Corredores Profesionales de Bienes Raíces (ASACOPROBIR) en 1982, que se convirtió en la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces (CSBR) en 1997, y a lo largo de su vida ha lotificado miles de manzanas en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y San Salvador por mencionar algunos lugares, un negocio que prosperó a través de décadas por su hábito ineludible de leer los clasificados de la prensa escrita todos los días.

"Mi Biblia son los clasificados", dice. Estoy suscrito a los dos periódicos, porque me gusta leer los clasificados, para revisar cómo están las ventas de propiedades. Así fue como leí el artículo de los niños que no pueden estudiar. Me partió el alma", expresó entre lágrimas.

El artículo al que se refiere es el titulado "Los Encuentros, donde la educación no se encuentra", publicado por LA PRENSA GRÁFICA el pasado 25 de febrero y que narra la historia de las serias dificultades que padecen unas 15 familias, debido a que para la niñez y la adolescencia en ese lugar es casi imposible recibir clases virtuales, lo cual ha estancado su progreso académico durante la pandemia.

En Los Encuentros, los habitantes tienen que caminar por una calle empedrada y polvosa hasta una hora, sino es que hora y media, para poder llegar a una tienda del cantón vecino para que les den dónde cargar los teléfonos celulares que pocas familias han logrado comprar, en el mercado negro, y así poder recibir clases.

La situación allí es tan complicada que, aunque paguen $0.25 por cargar cada celular y caminen de regreso otros 60 o 90 minutos, la carga solo dura dos horas para una clase en línea, cuando la jornada debería ser de cinco horas.

Gracias al corazón altruista de Viscarra, no obstante, los líderes comunales de Los Encuentros han podido instalar cuatro pequeños paneles solares que beneficiarán a ocho estudiantes de cuatro familias afectadas de forma directa, y una docena más de forma indirecta.

"Yo le agradezco a él la ayuda, porque es fregado no tener luz aquí. A los cipotes seguido les toca ir a molestar a otra casa. Yo siento que es una gran ayuda, porque aquí la luz no hay posibilidades de que venga", manifestó Francisca Montoya, madre un joven que estudia bachillerato.

"Un día de estos vino el alcalde y como que se molestó por el reportaje que ustedes sacaron, pero yo, como le dije a un señor aquí vecino, yo he hablado mis necesidades, no he hablado ni de él ni de otra gente. Hasta la vecina me dijo: a ver si así se apura a echarnos la luz", agregó.

La visita del edil, quien lleva gobernando 18 años y se acaba de agenciar la silla edilicia por un período más, y a quien LA PRENSA GRÁFICA solicitó vía telefónica una entrevista que no concedió, ocurrió después de la publicación de este periódico, en la que se explica que los habitantes de Los Encuentros no llevan años, sino casi dos décadas solicitándole un proyecto de energía eléctrica, otro de agua potable y otro para pavimentar la calle, sin que hayan sido escuchados.

Esta no es la primera vez que Mario Antonio Viscarra ha sido generoso de forma desinteresada, en cada lotificación que ha hecho ha donado terrenos tanto a los habitantes como a la municipalidad local, para que construyan espacios de recreación, como canchas de fútbol y hasta unidades de salud.

"Yo le quiero decir a él que gracias, que Dios lo va a bendecir por habernos ayudado a cumplir este sueño de tener dónde cargar los teléfonos, alumbrarnos, porque ahora estamos en lo oscuro, pero ahora gracias a él vamos a poder. Dios lo va a proveer a él para que él pueda seguir ayudando a otra gente", expresó Reina Isabel López, otra madre beneficiada.