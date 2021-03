Relato | Servelia dice no a la "amistad falsa" de María Chichilco

Servelia o Servelita, así conocen en el municipio de Arcatao a María Silveria Leiva Sorto, una mujer que tiene claros sus ideales.

La unidad, sinceridad, armonía y solidaridad en su entorno son puntos innegociables para ella, y hace lo que está a su alcance para mantenerlos.

Más de 35 años pasaron ya desde que le tocó involucrarse como cocinera de la guerrilla durante el conflicto armado. Fue andando en esos "trotes" cuando conoció a María Ofelia Navarrete, más conocida como María Chichilco.

Las historias en Arcatao cuentan que Chichilco era quien movía tropas para la guerrilla. Su sonrisa para todos es una característica que le acuñan desde hace años y que, según cuentan, la mantiene.

Chichilco es ahora militante de Nuevas Ideas y ministra de Desarrollo Local. Estos puestos los ostenta después de formar parte de la guerrilla, de haber militado durante años en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y funcionaria durante los gobiernos de izquierda.

Servelia, a sus 62 años, dice con seguridad que su simpatía sigue siendo la misma que tenía cuando "anduvo por el monte" buscando salvar su vida. Es afín a la izquierda y dice que lo será, "si Dios así lo quiere", hasta el último de sus días.

Servelia vive junto a uno de sus hijos en la Colonia Jesús Rojas, nombrada así en honor a un comandante guerrillero que murió durante la guerra. En este asentamiento todos la conocen, por eso cuando se les piden indicaciones para llegar a su hogar, las dan sin titubear.

Su casa es de bloques.

Ya que su hijo trabaja, pasa sus días junto a "Capitán", el perro de la familia. Suele ir a una quebrada cerca del lote de su casa y disfruta hacer canastas de varas de castilla, un arte que aprendió hace años.

Con una sonrisa en su rostro acepta hablar con LA PRENSA GRÁFICA sobre el encuentro que tuvo con Chichilco el domingo 28 de febrero, cuando fueron las elecciones municipales y legislativas, en uno de los dos centros de votación que hubo en Arcatao.

La ministra contó la situación como una forma de ejemplificar que la oposición política salvadoreña ha sembrado odio en la ciudadanía.

"Para que esa mujer tan humilde (Servelia), una mujer tan humilde que no le hace ruido ni a las hormigas, le hayan puesto el corazón de ese nivel, por Dios que están condenados a desaparecer", dijo Chichilco en la entrevista del canal estatal. Antes aseguró que Servelia la llamó "traicionera".

Servelia está al tanto de la declaración de la funcionaria, unos allegados le enseñaron el vídeo y su primera reacción fue manifestar que la interacción que hubo ese día no fue en los términos que Chichilco dijo en la televisión.

"Estamos en el tiempo del virus, todas protegidas ahí (en el centro de votación) y ella que quería abrazar a todo mundo entonces yo le dije que no necesitaba amistades falsas, eso para ella (fue todo)", cuenta Servelia.

Al ser la sinceridad uno de sus puntos innegociables, sin tapujos dice no a la "amistad falsa" que le ofrece Chichilco. Para ella, la funcionaria por haber estado en puestos de decisión desde que el FMLN ingresó a la vida política ha tenido oportunidades de trabajar en pro del municipio de Arcatao y no lo ha hecho.

"Yo entiendo, no soy estudiada pero entiendo que no es una amistad realmente sincera, si no que le está haciendo aquella amistad como para que la vean que ella es así amable pero, al final, por otro lado lo está traicionando porque ella ha hecho muchas cosas y ha dividido aquí la comunidad", dice y agrega como ejemplo que la ministra acusa al excandidato a alcalde del FMLN en Arcatao, Bladimir Orellana, de "que él nos estaba asesorando para que tuviéramos rencor con ella".

"No, no le dije así, traidora no le dije porque esa palabra la hallo muy fuerte", enfatiza Servelia, pero reitera que no acepta gestos que no son sinceros.