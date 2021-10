Relato | "Si despiden a la madre, no puede haber feliz día de la niña"

Vanessa, madre de Karen y Andrés, perdió su empleo en septiembre. La Asamblea Legislativa, institución a la que dedicó más de 16 años de trabajo, la sacó de su planilla sin notificarle. El 22 de septiembre, cuando no recibió su pago, imaginó que había sido despedida. Acudió a Recursos Humanos para consultar y se lo confirmaron. Esta, según dice, fue la historia de varios empleados y empleadas de la institución, quienes no tuvieron derecho a audiencia.

Por esta situación, ayer, mujeres sindicalistas de la Confederación de Trabajadores Salvadoreños, que juntas formaron el Consejo de Mujeres en Resistencia, se concentraron para reclamar por las madres despedidas, en el marco del Día Nacional e Internacional de la Niña. "Si despiden a las madres, no puede haber un feliz día de la niña" era su consigna.

Vanessa cuenta que desde que fue despedida ha tenido que hacer trámites para gestionar que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) le conceda un período de espera, mientras encuentra otro empleo. Además, dice que ha meditado cambiar a su hija de un colegio privado a educación pública. Esto plantea el dilema de los derechos de las niñas a educación de calidad y a una vivienda digna.

"Yo fui al Fondo Social a ver qué se podía hacer y me dijeron que podrían perdonarme 12 meses", explica Vanessa.

Ella reflexiona, además, que las madres que no tienen apoyo de sus parejas enfrentan situaciones complejas. Algunas no tienen con quién dejar a sus hijas para buscar otro empleo. Vanessa recalca que, cuando se trata de niñas, el cuido es más exigente porque los peligros a los que se enfrentan, en una sociedad machista, son mayores.

“Uno se preocupa, en el sentido de que tengo que ver de dónde van a salir las cuotas de todo”.

Según datos del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), al menos 600 mujeres pasaron por la misma situación que Vanessa: fueron despedidas. Varias de ellas en estado de embarazo, con enfermedades crónicas y otras son madres solteras.

Muchas de ellas han buscado otras formas de tener ingresos. Vanessa, por ejemplo, vende ropa u otras prendas para aportar a su hogar. "Me pongo a vender una cosa y otra, y con eso me voy ayudando. Pero uno se preocupa, en el sentido de que tengo que ver de dónde van a salir las cuotas de todo", explica.

Aunque tuvo la oportunidad de llevar su caso a tribunales, Vanessa decidió no hacerlo porque considera que los trabajadores están desprotegidos, luego del golpe al Órgano Judicial. "Yo no me quise meter a pelearles porque ahorita la lleva de perder la gente que se ha puesto a meter demandas. Tal vez va a llegar un momento en que sí lo van a ganar, pero a saber cuándo, si todo el sistema judicial lo tienen ellos (el oficialismo) a su favor", lamenta.

Ayer, las mujeres sindicalistas recorrieron varias instituciones, exigiendo derechos para las mujeres y niñas. Visitaron la Procuraduría General de la República, aunque estaba cerrada, también el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que, por ley, debería velar por sus derechos, pero ha sido hondo su silencio.