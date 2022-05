Relato | Soyapango discute su seguridad en un hotel caro y lujoso

"Se reunían en hoteles caros y lujosos", es una de las frases recurrentes y preferidas de los diputados de Nuevas Ideas, cuando se refieren a legislaturas anteriores. Ayer, reunidos en un hotel caro y lujoso, varios funcionarios oficialistas participaron de un foro sobre seguridad ciudadana organizado por la alcaldía de Soyapango, dirigida también por NI.

De saco y corbata, cuatro diputados fueron ponentes en el espacio en que la alcaldesa Nercy Montano expuso lo que, según mencionó, son logros de su gestión. "Soyapango es el municipio más seguro de Centroamérica. Lo que se respira en Soyapango es algo diferente", expresó Montano.

Durante su exposición, atribuyó el descenso de homicidios y la captura de criminales buscados por la justicia al éxito del plan Guardian Soyapango, que incluye un sistema de videovigilancia; junto a Plan Control Territorial.

Sin embargo, en uno de los videos que presentó Montano aseguran: "Esta es la realidad que encontramos hace un año: una ciudad desolada, sin esperanza, necesitada de héroes". Esto, pese a que el Plan Control Territorial existe desde el inicio de la gestión Bukele.

Salvador Montano, director de Asuntos Estratégicos, expuso que uno de los principales problemas de la ciudad eran las pandillas que operaban y que se habían "afincado" en la ciudad.

"Eso genera una complicación bastante grande y que gracias al PCT, que ya está en función, y a la efectividad de este plan, nos encontramos en una curva descendente en los índices delincuenciales del municipio", mencionó.

Cuando le cedieron el micrófono a los legisladores, el foro se convirtió en una miniplenaria. Christian Guevera, jefe de la fracción de Nuevas Ideas —y que confirmó en una investigación reciente que tiene cuatro agentes para Protección de Personalidades Importantes (PPI)— dijo sentirse muy "tranquilo" cuando visitaba Soyapango.

"Cuando voy a Soyapango yo me siento sumamente tranquilo, no solo como persona sino como político. Donde me da miedo es cuando voy a estos centros comerciales lujosos que más de alguno puede andar armado", expresó.

Hablaron también los diputados Carlos Bruch, Eduardo Amaya y Walter Coto, todos de la comisión de seguridad. Estos se jactaron por el PCT. Montano por el Plan Guardian Soyapango. En lugar de estrategias, el tema fue quién se llevaba el mérito a la bolsa.