Relato | Su esposo desapareció y su hija sufrió acoso policial

Una de las asistentes al evento de las familias de personas desaparecidas es "Marta". Le pondremos ese nombre por seguridad ya que hasta los policías la han amenazado. Es una mujer de más de 40 años que sufrió la desaparición de su esposo hace tres.

Desde entonces no sabe nada de él y por la situación difícil que vivió tuvo que huir de su casa. Luego de la desaparición del padre de sus hijos tuvo que vivir en carne propia el acoso de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia su hija de 17 años. Como la menor de edad no correspondía al acoso, los policías golpeaban a sus hermanos.

Marta era una madre soltera y por la necesidad de ganar un sueldo más digno tuvo que irse a trabajar a otro lugar y quedarse a dormir allí. De esta situación se aprovecharon los policías y golpeaban a sus hijos a tal punto que esta madre soltera identifica el lugar donde vivía como "la zona más roja" (ubicada en el departamento de La Paz) sobre el tema de desapariciones de personas.

Cuando se quedó sola con sus hijos no tenía quien le ayudara. En ese momento difícil recibió ayuda de otro persona y pudo salir del lugar donde estaba. Ella dice que si no hubiera sido por esa persona ninguno de sus hijos estuviera con vida, lo cual la convirtió en víctima de desplazamiento forzado. Fue en ese momento que aprovechó para denunciar a los policías y estos se vengaron. La amenazaron que si no se iba de su casa sus hijos ya no los iba a encontrar vivos.

Dice que ese fue uno de los momentos más difíciles que vivió. "Entré en un caos terrible, no sabía qué hacer, no tenía familia ni nada", relató entre lágrimas, lo cual hace difícil que cuenten su problema.

Ella sabe que en ese lugar, del que pudo salir, las autoridades tienen apoyo de grupos de exterminio y que "entran, salen y hacen lo que ellos quieren" y que nadie les puede decir nada. Su calvario no terminó ahí, pues el año pasado sus hijos fueron localizados por los policías que los amenazaban y los incriminaron por posesión de drogas. Los condenaron a diez años de prisión, aunque apelaron.