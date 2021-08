Relato | "Tenemos 44 años de estar esperando esta noticia"

Dinora Lemus, de 54 años, hermana de Nelson Rutilio Lemus, quien acompañaba al padre Rutilio Grande cuando fue asesinado el 12 de marzo de 1977, dijo sentirse alegre, porque su hermano será beatificado el próximo año..

"A mí me faltan palabras para expresarme, sólo puedo agradecerle a Dios. Mi sentir es que yo a Dios le agradezco que las cosas se están dando y están sucediendo así. 44 años tenemos de estar esperando esta noticia", exclamó con nerviosismo y alegría al mismo tiempo.

Nelson era el primero de 10 hermanos, tenía 17 años cuando fue asesinado y Dinora tenía nueve, pero ella recuerda, claramente, que su hermano, quien en ese momento estudiaba el séptimo grado, era un joven entusiasta, a quien le gustaba ir a la congregación con el padre Rutilio.

Ella cuenta que su padre, Jesús Lemus, ya fallecido, era cercano con Rutilio Grande cuando eran niños. "Mi papá fue uno de los niños que jugaba con é. Mi papá decía: ‘Es que ‘Tilito’ traía desde pequeño para sacerdote’, porque él jugaba a hacer misa y reunía a los niños de ese tiempo", recordó.

Fue así como el padre Rutilio y el padre de Dinora se trataban como familia, lo que derivó en que su hermano Nelson también se acercara al sacerdote.

La personalidad del joven era, muy jovial, según comenta su hermana, muy simpático y servicial.

"Mi hermano era un niño cariñoso. Él venía, jugaba, estudiaba, le gustaba llevarse con niños menores, lo perseguían, le gustaba subirse a los niños en los hombros", narra Dinora.

Desde que su hermano fue asesinado tiene muchas preguntas en su cabeza que a la fecha no han tenido respuesta. A sus padres, ya fallecidos, les hizo falta conocer la verdad.

Sin embargo, la noticia de la beatificación de su hermano la embarga de una alegría excepcional que no sabe cómo expresar, pues es un acontecimiento que nunca imaginó que podría llegar a suceder en su familia.

" Me quedo corta de palabras. Nosotros en ese tiempo, como familia, no creíamos que esto se podía llegar a dar. Mis padres fallecieron y no se imaginaron esto", expresa.

A pesar de la alegría, también la invade la tristeza, pues ella quisiera tener vivo a su hermano. Por ahora, no sabe si podrá ir a la beatificación por las emociones encontradas que la noticia le ha causado.

"Para uno de familia se compagina las cosas y no se sabe si podré estar ahí, porque para mí es recordar momentos dolorosos que viví. Hay cosas que en uno quedan", termina de decir.