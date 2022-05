Relato | "Tengo miedo de que me vuelvan a detener": adolescente liberado tras ser detenido en régimen de excepción

Aún recuerdo las palabras que me dijo un agente de la policía el 5 de abril. Tengo en mi mente esa frase y hasta el momento no me deja dormir en paz: "Sí salís (del internamiento) te vamos a matar". Esa amenaza me persigue y no me siento seguro si salgo solo de mi casa. Ese día empezó un calvario en mi vida.

Estuve internado por más de 20 días en las instalaciones del ISNA (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia) de Ilopango. Me capturaron junto a dos amigos en una cancha de Santiago Texacuangos y a los tres nos acusaron de ser pandilleros, pero era mentira. Nos inventaron pruebas.

A uno de los que capturaron conmigo los policías le hicieron que comiera marihuana. "¿Cómo fumas esto?", le preguntaban y luego le metían la marihuana a la fuerza. Ellos andaban las bolsitas con la droga y nos la metían en las bolsas de nuestra ropa para culparnos.

Ese día los policías me golpearon. Cuando me subieron a la patrulla iba vomitando sangre y aún así nos tiraron fardos de botellas con agua en la cara.

Nos tuvieron una noche en las bartolinas de San Marcos y luego hubo un traslado hacia el ISNA, aproximadamente a las 9:00 de la noche.

“Los custodios habían quitado las colchonetas y tocaba turnarse para ver quién dormía en catres; el resto, en el suelo”.



Samuel, Joven detenido durante el régimen de Excepción.

En ese lugar los maltratos continuaban. El primer día por la mañana, al momento del "conteo", los custodios nos pegaron a todos. Cuando ellos llegaban bravos nos golpeaban más y nos ponían las botas en la espalda.

En cada celda había aproximadamente 45 jóvenes que tenían entre 14 y 17 años. Era un cuarto pequeño y solamente había cinco catres de hierro. Ahí teníamos que dormir. Los custodios habían quitado las colchonetas y tocaba turnarse para ver quién dormía sobre los catres. El resto dormía en el suelo.

Así fue casi todos los días del internamiento. Al menos ahí sí nos daban los tres tiempos de comida, pero era un poquito de frijoles, un pedazo de queso y dos panes. Esa fue la rutina de comida durante los días de internamiento.

Yo comencé a notar que perdía peso y cuando salí mi mamá me dijo que bajé más de 15 libras, casi una libra por día. Es lo más que he bajado en 16 años de vida.

Todo el personal del ISNA nos maltrataba. La señora que entregaba la medicina constantemente nos menospreciaba. "Por mí que se mueran estos, total estoy con mi trabajo, por algo están aquí, todos estos son pandilleros", nos repetía al momento de dar el medicamento.

Pero no era la única que trataba de influir de manera psicológica en los que estábamos ahí. La persona que repartía alimentos lo hacía también: "les mandan saludos de Tonaca y de Ilobasco, a aquel le dieron 25 años, ustedes van por el mismo camino", nos gritaba.

El 21 de abril me llevaron a una audiencia inicial en el Juzgado Primero de Menores de San Salvador. De 17 jóvenes que enfrentamos la audiencia solamente nueve logramos salir. No sabía lo que iba a pasar, yo tenía miedo que la jueza dijera que debía continuar durante meses en algún centro penal.

La audiencia se prolongó por dos días. Los abogados que nos defendían pidieron que se individualizaran los casos y por los arraigos que algunos presentamos la jueza nos otorgó medidas de conducta. En mi caso, ordenó que yo saliera del internamiento junto a otros ocho menores.

Los privilegios de la 18

En el ISNA de Ilopango hay tres sectores: el primero era donde estábamos los civiles, que no somos pandilleros; en el otro estaban los de la MS y el último era de los 18. Pero a estos últimos, sin que supiéramos por qué, los trataban mejor.

A los de la 18 no los despertaban temprano, a ellos les daban cobijas, colchonetas y si pedían medicina llegaba rápido la señora que repartía el medicamento. Con el resto de los internados la situación era diferente. Solo si ya se estaba muriendo alguien llegaban a dejarle medicina.

Cuando uno sale de ese lugar existe temor de salir de casa, de ir a la escuela o de ir a la cancha. Yo tengo que salir acompañado de un adulto porque esa fue una de las medidas impuestas por la jueza. Al momento de dar la resolución y cuando habló de mi caso la jueza dijo: "Samuel tiene una gran comunidad que lo apoya, entonces él debe salir".

Pero desde el día que recobré la libertad, ya nada fue lo mismo. Siempre pienso que me pueden capturar de nuevo y hasta he visto a los agentes que me detuvieron. Se sorprenden de verme en libertad, los he observado en el municipio y les tengo miedo por lo que me hicieron. Yo sé que ellos quisieran agarrarme y llevarme detenido una vez más, porque no me quitan la mirada. Pero yo sigo estudiando y no quiero volver al ISNA.

Justicia

La madre de Samuel espera que en el caso de su hijo se haga justicia. Pide que Fiscalía investigue cada uno de los casos y que no generalice. La jueza decretó medidas alternas a la detención, pero ellos tienen miedo que los policías quieran tomar represalias porque cuando capturaron a Samuel le tomaron fotos.