Relato | Trabajadores con poco que hacer en el punto de la 42

Ya se cumplió una semana desde que el Gobierno tomó en su poder la administración de la ruta 42 y 152. Mientras, Catalino Miranda, empresario presidente de la cooperativa dueña de dichas rutas, enfrenta un proceso judicial por el delito de resistencia al arresto y desórdenes públicos.

LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por el punto de microbuses de estas rutas en la avenida Independencia, donde no dejan de llegar pasajeros en busca de su ruta. Desde que llegan los pasajeros, miembros identificados con camisa azul que dice Gobierno de El Salvador , les preguntan hacia dónde se dirigen y les indican que deben irse a una calle que tiene un canopi donde están divididas las filas para las diferentes rutas y lugares.

A las 9:45 de la mañana, más que pasajeros, había personal de cuatros entidades del Gobierno quienes hasta los quintuplican. Los más visibles eran alrededor de 25 personas, tenían camisas amarillas con las siglas del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En proporción le siguen los trabajadores del Viceministerio de Transporte (VMT) que eran poco más de 15 e igual portaban camisas amarillas pero tenían el logo del Viceministerio. Los militares eran 12 y entre policías y los de tránsito eran al menos 15.

Todos estas personas que sumaban más de 50 se encontraban en un espacio de una cuadra.

De todos estos servidores públicos, menos de 15 estaban haciendo labores relacionadas al trabajo que les habían designado. Cuatro militares platicaban por un chalet, otros dos se mantenían sentados cerca de unos microbuses que estaban guardados en un parqueo.

Del MOP habían alrededor de 15 frente a una tienda y en el lugar estaban parados, platicando entre ellos.

Los microbuses salen cada cinco minutos. Son las 10 de la mañana de este sábado 19 de marzo y las personas del Gobierno y el MOP guían a los usuarios hacia el lugar para agarrar la ruta y cuando llega el transporte para que lo aborden.

Pasa una hora y el ritmo es el mismo: dos, tres, cuatros personas llegan a la parada señalada y luego abordan los microbuses. Las rutas están manchadas con spray blanco en sus vidrios del frente, detallan hacia dónde se dirigen: Zaragoza vía Shell, Ciudad Merliot y Santa Tecla.

En el lugar también hay un acuerdo tácito por guardar silencio. A varios se les consultó si el transporte seguía siendo gratis o tenía ya algún costo pero nadie en el lugar quiso brindar información.

La mayoría de microbuses son manejados por trabajadores del MOP y civiles, ya es poco el transporte donde son militares los que están manejando.

La mayoría de soldados destacados en el punto lo que hacen es subirse a las rutas y acompañar el recorrido. En cada unidad van siempre dos militares. Destacaba un solo bus que llevaba cuatro soldados, el que manejaba, uno que iba a la par suya y los dos que subieron a la unidad cuando este llevaba ya su ruta.

Una hora después de haber llegado, el transporte es más lento, las unidades ya salen cada 15 - 20 minutos. Al parecer, la mitad de las personas que estaban se ha ido a almorzar, eso se puede constatar en la fila que hay en un pick up que está regalando comida a los miembros del MOP, quienes han formado una gran fila. Cerca de las 11:00 de la mañana, que siguen llegando los pasajeros, ya los "guías" de las rutas no están muy presentes, la gente anda preguntando a dónde deben esperar el microbús.

Esta parada de buses destinada de las rutas 42 y 152 ya tenía a más de 10 personas esperando, luego de que una hora antes no pasaban de los cinco que esperaban.

La mayoría de los trabajadores que gestionan las rutas se ven cansados, aburridos, muchos están sin hacer nada, otros platican entre ellos. Es ya la 1:00 de la tarde, y la mitad del personal destacado desde diferentes carteras estatales ha desaparecido, al parecer, como contó un trabajador del Gobierno, hay relevo de personal. A la 1:00 de la tarde entran los nuevos trabajadores.

Al consultarle a un trabajador del Gobierno que hasta cuándo llegaba la administración de ellos dijo que no sabía, y no estaba seguro si este domingo serían contratados nuevamente para guiar a los usuarios. Solo él confirmó que no se les estaba cobrando pasaje a los usuarios. Otro cambio significativo fue que alrededor de las 12 del mediodía, los microbuses que comenzaron a dar transporte ya no eran de la 42, sino del Gobierno: Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, entre otros.

Un trabajador del VMT fue el encargado de darles las indicaciones a los motoristas de estos microbuses privados para que supieran qué calles y lugares debían seguir. Al preguntarle del porqué habían cambiado unidades, dijo que estaban en trabazón.

Del servicio, otro hombre que iba a trabajar dijo que lo veía regular: "Esta cosa es ilegal, los mismos corruptos son", dijo mientras se subía al microbús.