Relato | Tres horas para recibir la vacuna

Son las diez de la mañana y la pluma de acceso al Hospital Rosales habilitada sobre la Alameda Roosevelt ya subió y bajó incontables veces en la mañana de este sábado. Nietos y abuelas, parejas de esposos de la tercera edad, hijos y padres, pasan sin cesar: vienen a recibir su primera dosis de vacuna contra el covid-19 en el vacunatorio habilitado en el nosocomio.

No está tan lleno como el pasado miércoles, cuando comenzó la Etapa II de vacunación y se juntaban en largas filas los adultos mayores. A simple vista todo parece más ordenado y hasta las enfermeras parecen menos agobiadas. Con seguridad manejan los procesos y orientan a quienes van llegando.

Los adultos mayores que no tienen limitantes físicos o auditivos ingresan solos, los que llegan en sillas de ruedas o con otras limitantes se les permite pasar acompañados.

Doña María Lidia de Ruíz está contenta, son las 10 de la mañana y ya va de regreso a su casa con la primera dosis de CoronaVac. El 8 de mayo, afirma, que tiene programada su segunda dosis.

"Mi nieto fue quien llamó al 132 para ver si ya me salía la cita, como soy hipertensa y por la edad, me dijo él que ya estaba programada y podía venir a vacunarme", explica.

Aparte del 132, opción 5, las autoridades habilitaron el sitio web vacunacioncovid19.gob.sv, donde se puede programar las citas de los mayores de 70 años sin necesidad de un plan de datos de internet. También se puede consultar mediante un mensaje de texto al número 6055-5555.

Para evitar contratiempos, doña María Lidia madrugó. "Yo vine temprano, a las 7 de la mañana estaba acá. Dicen que el día de la cita uno tiene que venir media hora antes pero no me confié y me vine luego porque se llena", cuenta.

En promedio, la octogenaria se tardó tres horas en recibir la vacuna. "A uno lo ponen en la fila según vaya llegando, yo vine luego pero ya habían más esperando y como no habían empezado todavía entonces esperamos a que el personal atendiera", dice.

Aparte de la presión alta, María Lidia no tiene otro diagnóstico por lo que entró sola a vacunarse. Aspectos como la edad, dirección, número de contacto y antecedentes médicos fueron parte de las preguntas que le hicieron. "Como solo de la tensión padezco, no hubo mayor contratiempo, me imagino que si uno tiene otras enfermedades debe decirlas", apunta.

"Antes de ponerme la vacuna, una de las enfermeras me dijo que tengo que seguir usando la mascarilla y el alcohol gel cuando salga, lavándome las manos, para evitar que me de la enfermedad", dice mientras se apresura a encontrarse con su nieto.

De Ruíz también cuenta que se le recomendó evitar las aglomeraciones. "Me dijeron que es poca gente la que se ha vacunado, por eso tenemos que seguir usando la mascarilla, para que no nos vayamos a contagiar ni nosotros vayamos a contagiar a nadie", explica.

Por ahora, y luego de tres horas de espera, se puede ir a descansar a su casa. "Yo digo que quienes puedan venir a vacunarse que lo hagan porque así si nos enfermamos es menos, ya tenemos un poco más de protección", dice a la vez que se despide.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos mayores son una población clave que debe priorizarse en la vacunación, pues los casos graves y mortales se concentran en este grupo poblacional y en los trabajadores de primera línea.