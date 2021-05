Relato | Tres préstamos y varias deudas en La Asamblea

"Ahora sí. Estamos en la casa del pueblo". Eso fue lo que dijo el vigilante al bajarse de un microbus que llevaba un encargo a la Asamblea Legislativa. Pocas veces en su vida, quizá, tuvo tanta razón. Si algún día la Asamblea fue la casa del pueblo y lo representó, ese día fue ayer. De los que tienen mucho, los que tuvieron y perdieron y quienes no tienen nada.

A un lado, los que tienen mucho: en el fotogénico Salón Azul, los diputados se preparaban para la cuarta sesión plenaria de su legislatura. En la agenda de órdenes a cumplir: aprobar $600 millones más de deuda para financiar el programa de primera infancia que Casa Presidencial ha decretado en reserva y que, por tanto, es prohibido sea de conocimiento público.

Invitados de honor de la plenaria fueron la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela; el ministro de Salud, Fran Alabí; y el de Hacienda, Alejandro Zelaya. "Esto no se pudo hacer en el pasado, porque la Asamblea anterior entrampaba los fondos", dijo este último.

Un par de horas después, Óscar Valle, representante del Banco Mundial en El Salvador, diría que el proyecto fue construido a lo largo de año y medio; que es lo mismo que decir que la anterior Asamblea no tenía qué obstruir porque el proyecto no existía ni había sido presentado.

“A los trabajadores y al pueblo no se les debe de engañar. No los eligieron para venir a violar la Constitución y las leyes”.



Luis Ortega, Secretario General SITRAL.

Para entonces, los tres préstamos que juntos suman $600 millones —y que se suman a los $730 millones aprobados la semana pasada— ya habían sido aprobados y celebrados por las bancadas oficialistas y aliados, que pedían entender que la educación no es gasto sino inversión.

"Hasta hoy vemos un gobierno que le está apostando de verdad a educar a su pueblo y lo está viendo como inversión y no como gasto. ¿Cuál es el miedo al endeudamiento? Entonces no ponga a su hijo a estudiar; si lo ve como gasto, no lo ponga a estudiar", pidió Reynaldo Carballo (PDC), diputado y dueño de un colegio privado.

Los $600 millones, divididos en tres préstamos, explicaron los diputados de Nuevas Ideas, van dirigidos, entre otras cosas, a formación de docentes, mejorar la calidad de servicios de salud materno infantil o construcción y equipamiento de aulas de parvularia en escuelas públicas, y son un reflejo, dijeron, del país que quieren construir.

Protesta. Maestros interinos que piden una plaza fija al MINED realizaron una protesta, pero no fueron recibidos por los diputados.

Empero, en ese país, al menos ayer, no había espacio para los que tuvieron y perdieron. A unos metros de donde había aplausos, fotos y videos, siete exempleados de la Asamblea vivían su segundo día en huelga de hambre, en protesta porque, de un día para otro, fueron borrados del sistema de marcación sin ningún aviso previo.

Ubicados en el pasillo que da al Salón Azul para poder ser vistos por cualquiera que pase, sin embargo, para ellos no hubo espacio en el oficialismo. Ninguno se detuvo a hablar con ellos, a preguntar por ellos o a pedir por ellos. Solo Numan Salgado (GANA) dijo que eran empleados de diputados que debían irse con legisladores que no ganaron su reelección, pero que junta directiva lo verá en los próximos días.

A la espera de ello, los huelguistas tenían ayer más compañía. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea (SITRAL) denunció que cada día aparecen nuevos empleados que han sido borrados del sistema de marcación sin ninguna explicación. A quienes les tocó ayer optaron por apoyar a sus compañeros haciendo acto de presencia en los pasillos legislativos.

Y afuera de la Asamblea, los que no tienen nada. Maestros interinos no pudieron ingresar porque la casa del pueblo les puso barricadas a su marcha, en la que pidieron poder optar a plazas fijas en el MINED. Si solo la ministra de Educación hubiera estado ayer en la Asamblea para hacer un par de minutos para hablar con el pueblo...