Relato | Una comisión relajada

A falta de expedientes que discutir, la comisión de medio ambiente de la Asamblea tuvo ayer una sesión que coqueteó con una reunión de amigos.

La reunión, que duró una hora y 10 minutos, inició con la presidenta de la comisión, Sandra Martínez (Nuevas Ideas), recordando viejos tiempos cuando daba el pronóstico del clima en el ministerio de Medio Ambiente.

Durante los primeros minutos de la reunión, Martínez explicó la situación climática del país. Antes de regresar a su silla señaló que la comisión se prestaba a ello, ya que "es una comisión bien relajada, verdad".

Ayudaba, eso sí, que la agenda, como ha sucedido en la legislatura, en efecto, era relajada. Sin expedientes en estudio, solo tenía la recepción de una propuesta de GANA para crear una Ley de Conservación, Preservación y Mantenimiento de la cuenca del Lago de Coatepeque. Presentada el 25 de mayo. Sin embargo, la comisión demoró casi un mes en darla por recibida, hasta ayer.

Es la tónica. En 14 meses de trabajo, la comisión ha recibido solo nueve piezas de correspondencia. De esas, tres fueron recibidas el mes pasado: una del GOES, aprobar la disolución del FONAES; una de Nuevas Ideas, crear el día del geólogo; y la mencionada de GANA, recibida hasta ayer. Antes de eso, pasó 10 meses en blanco.

Luego, la comisión dio lectura a una memoria del foro medioambiental organizado por la Asamblea el viernes 10 de junio. Viernes, aunque en el acta de la comisión consignaron que había sido jueves. Y hubiera quedado así si la diputada Dina Argueta (FMLN) no les hubiera corregido la fecha.

Tras ello, Martínez recordó que el foro permitió conocer que la Fiscalía presentará una propuesta de ley para sanciones a infractores medioambientales. Esto, pese a que la misma Asamblea tiene un dictamen guardado desde hace más de un año para devolverle al ministerio de Medio Ambiente la potestad para sancionar.

Precisamente ese detalle fue el que la diputada Argueta recordó y le cuestionó a la presidenta de la comisión: qué ha ocurrido con dicho dictamen.

Martínez, que ha dejado claro desde que presidió la comisión ad hoc del agua que no le gusta ser cuestionada, respondió con un ataque: que la ley tiene vacíos, que hay que darle concordancia "penal, legal y jurídica" con otras leyes, y que los jueces no aplican la ley. Empero, no explicó porque el dictamen 2 no tiene concordancia penal, legal y jurídica, si fue el propio oficialismo el que votó por él.

Cerca de 30 minutos duró el poco trabajo legislativo. Luego, Martínez volvió a hacer una explicación del fenómeno climatológico y tertulió 20 minutos con sus colegas de bancada. En plena reunión de comisión. Una comisión relajada.