Relato | Una madre busca a su hija capturada en la isla Madre Sal

Rosa Isela Baires fue capturada en Madre Sal, Usulután, la isla donde creció. Visitaba a su madre para apoyarla luego de que fueron también capturados sus dos hermanos. El día en que se la llevaron, el sábado 24, se dirigía a una tienda que queda cerca de su casa. Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron y la capturaron sin darle explicaciones, según relata su madre.

"Ella les dijo ‘yo no ando en cosas malas’ y le dijeron ‘veni, sos bien agresiva’ y se la levantaron, se la llevaron sin dar explicaciones de nada, hasta empujada", cuenta.

Una de las preocupaciones de su madre es que está embarazada y recientemente le dio un derrame. Esto le ha traído complicaciones de salud.

En el momento de la captura, a Rosa no le revisaron nada, ni su celular, para justificar la captura. Los oficiales se la llevaron sin cruzar muchas palabras.

"Yo les rogué, ella está embarazada, hasta el teléfono me dejaron, no le revisaron teléfono, nada, para un motivo que le hayan encontrado algo. Ella no anda en cosas malas", dice.

Para su madre la situación se ha vuelto compleja porque tres de sus cinco hijos están en prisión. Ahora ella cuida a sus hijos menores, una de cuatro y otro de 11, y trabaja cuidando una propiedad. En el tiempo que le queda se dedica a buscar información sobre Rosa.

El 9 de mayo encontró el nombre de su hija en una página pegada afuera de la Procuraduría General de la República (PGR) donde decía que tendría audiencia. Luego, le informaron que está en el penal de Izalco. Sin embargo, de su salud no sabe nada.

"Como yo soy una madre que estoy aquí trabajando, yo chapodo monte y barro una propiedad, no tengo dinero para andar dando vueltas, he estado yendo a la PGR a preguntar. Yo no se si le hicieron audiencia porque aquí por donde vivo yo es bien complicado, vivo en una isla, es complicado para salir", dice.

Según cuenta, en la pequeña isla hay un puesto de policía que conoce a toda la gente de la zona, pero ese día ingresaron agentes de fuera.

"Esta zona es tranquila, aquí está el puesto de soldados, ellos me visitan a mi, conocen que somos familias pobres, esos muchachos que vinieron son autoridad de afuera, a ella no la conocían, me la vieron quizás sospechosa o a saber cómo", asegura.