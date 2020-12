Relato | Visita de católicos a la Basílica de Guadalupe

Como ya es tradición, todos los 12 de diciembre se celebra a nivel mundial el día de la Virgen de Guadalupe, y en el país esta celebración no se pasa por alto.

Este es el caso de varias familias que llegaron desde horas de la madrugada de ayer, a hacer vigilia en las afueras de la Basílica de la Ceiba de Nuestra Señora de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, quienes esperaron hasta las ocho de la mañana que se permitió el ingreso a la iglesia.

Entre las familias que amanecieron en las afueras de la Basílica, se encontraban las familias Presidente Carrillo y Presidente Cruz, quienes habían viajado desde el municipio de Soyapango, para ser de las primeras en entrar a orar, venerar, tocarle serenata y cantarle a la virgen, comentaron.

Según ambas familias, esta es una tradición que vienen practicando desde hace muchos años, heredada por su madre quien falleció hace quince días, y es por eso que la visita a la iglesia, tenía aún más significado para ellos.

“Padecí durante once años de convulsiones, visité muchos doctores y niguno me curó, pero le pedí a la virgen el milagro y ella sí me sanó”.

"Venimos en agradecimiento a la virgen morena por las decenas de milagros que nos ha hecho, principalmente por habernos prestado a nuestra mamá tanto tiempo y a través de ella, haber heredado esta bonita tradición que seguimos enseñándoles a nuestros hijos y nietos" dijo una integrante de la familia Presidente Cruz.

Misma devoción, pero diferente motivo fue la visita que realizó Susana viuda de Ramos, de 63 años, quien desde el municipio de Ilopango, llegó hasta la Basílica para darle gracias a la virgen porque según indicó, la curó de unas convulsiones que ella padeció durante más de once años. "Durante once años padecí de convulsiones, visite muchos doctores y ninguno me pudo curar, hasta que un día mi abuela me dijo que le pidiera con fe a la Virgen y le hiciera una promesa y fue así como me cure" dijo Susana.

Vigilia. Dos familias pernoctaron en las afueras de la basílica, con el fin de que al abrir, fueran las primeras en venerar a la virgen.

De acuerdo con la Susana viuda de Ramos, esta tradición la mantiene desde la edad de 13 años, pero en ese entonces no era la misma devoción, sin embargo eso cambió después que fue sanada y en forma de gratitud y en fiel cumplimiento de la promesa hecha a la virgen, la visita todos los 12 de diciembre, contó.

Karen de los Ángeles y su hija también llegaron al templo, quienes vestían los trajes típicos salvadoreños, para darle gracias a la virgen porque no han contraído el coronavirus y para continuar con la tradición familiar de visitarla todos los años. Ellas llegaron viernes, sábado y aseguraron que irán hoy también.

"Esto es de todos los años que venimos en familia, hay muchas cosas por las que agradecerle a la virgen, pero sobre todo que nos guardó y sigue guardando del coronavirus, además de aprovechar de poner en sus manos otras peticiones" dijo Karen de Los Ángeles.

Las puertas de la Basílica están abiertas desde el pasado viernes y seguirán así hasta hoy, en horarios de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., según mencionó David Peñate, quien es parte de la logística que tiene la iglesia

El ingreso al templo está siendo regulado, los feligreses deben formarse en una fila, manteniendo el distanciamiento adecuado por el covid-19. La permanencia en el templo también es controlada, por lo que los visitantes deben salir luego de hacer el recorrido en el interior.

De acuerdo a los organizadores de la iglesia, la afluencia de personas este año ha sido significativa a pesar de la pandemia y aseguran que los visitantes están acatando las medidas de bioseguridad.