Relato: 39 años no bastan para descansar

Silvia deCanales calza al 100% con el perfil de salvadoreña trabajadora, con vocación de servicio y amor por su trabajo. Es docente de educación básica y en abril cumplirá 39 años de servicio magisterial continuo. A lo largo de estos años se ha desempeñado como profesora de Leguaje y Literatura, enseñando a cientos de salvadoreños la preciada habilidad de leer y escribir.

En abril de 1982, tres meses antes de cumplir la mayoría de edad, Silvia fue nombrada como docente a tiempo completo en una escuela que colinda entre lo urbano y lo rural del departamento de La Unión pero luego se casó y pasó a atender una jornada vespertina.

"Comencé a trabajar bien jovencita, luego me casé y fue que decidí quedarme a media jornada para poder atender a medio tiempo a mis hijos y medio tiempo al trabajo docente", dice.

Silvia cumplirá 58 años de edad en junio, y aunque ya cumplió su tiempo para retirarse aún no lo hace. Aspectos como una pensión muy baja, la desmejora en la atención en salud y la pandemia, han retrasado su retiro.

"Coticé como 15 años al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y luego vino la reforma de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y fui del grupo que lo incluyeron ahí obligatoriamente. Ahora que busco retirarme me doy cuenta que recibiré una pensión de $260 por tantos años que le he dedicado al magisterio y no es una pensión digna, pero más allá de eso lo que me preocupa de jubilarme es que cambiaría de sistema de salud", dice Silvia.

Como docente activa ella recibe atención médica en Bienestar Magisterial, ahí sus controles médicos rutinarios se los brinda tres especialistas, pero al jubilarse la atención cambiaría.

"Cuando los docentes nos retiramos inmediatamente nos pasan al sistema del Seguro Social (ISSS) y yo, al valorar las atenciones, siento que en Bienestar accedemos rápido a especialistas y los controles son más inmediatos, entonces dejaría de recibir esa atención a tiempo y me pasarían al seguro y sabemos que ahí todo es más tardado", analiza.

Pero a la maestra no sólo le preocupan sus asuntos personales, la pandemia ha significado para ella una reconfiguración en la forma de trabajar.

"El cambio con la llegada de la pandemia no ha sido fácil y no se trata solo de la adaptabilidad a lo tecnológico por mi edad sino también porque mis chicos viven en situaciones precarias, de pobreza, donde no les puedo exigir enlazarse porque tener un teléfono inteligente es un lujo, el acceso a internet es otro lujo, y ni pensar en una computadora", expresa.

Por ahora las prioridades de Silvia son la de mantenerse en contacto con su grupo escolar, ya cuando la vuelta a la normalidad sea una realidad tendrá tiempo de pensar en su retiro, dice.

"Ahora es cuando padres, maestros y niños debemos hacer un solo equipo para que no decaiga la calidad educativa. Yo comprendo que a todos nos está tocando difícil pero el apoyo debe ser mutuo para salir adelante mientras pasa todo esto", concluye la docente.