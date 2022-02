Relato: Cuando el oficialismo también prohíbe que los reos reciban cartas

Jorge Shafick Hándal, ex diputado del FMLN, toma el micrófono y se prepara a leer una carta escrita a mano. Está dirigida a su hermana, Erlinda, ex viceministra de Ciencia y Tecnología, detenida desde hace siete meses en cárcel de mujeres, Ilopango.

Toma unos segundos y ve las hojas, pero no puede pronunciar palabra. Se quiebra y pasa el micrófono a otra persona. "No me sale", se limita a decir con la voz entrecortada y se retira a un costado.

Le brindan aplausos y palmadas en la espalda un grupo de familiares de exfuncionarios detenidos o que enfrentan procesos judiciales en su contra por supuestos actos de corrupción.

Son hermanos, sobrinos, hijos y amigos aglutinados en el Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador (COFAPPES) que se han concentrado desde tempranas horas de la mañana a las afueras del centro penitenciario con el objetivo de entregar una serie de cartas y mensajes de apoyo a Hándal y Violeta Menjívar, ex ministra de Salud, y quien también guarda prisión.

Estas "Cartas con cariño", como les llaman los integrantes de COFAPPES, son de apoyo de parte de familiares, amistades y también de organizaciones sociales y feministas de España, Suiza y Estados Unidos.

Unos minutos después, ya más repuesto, el exparlamentario retoma el micrófono y da lectura a la misiva que pretende entregar a su hermana.

"La situación es dura, lo sé y no tengo palabras válidas para ayudar a fortalecerte más que citar el ejemplo de nuestros padres en los tiempos de la clandestinidad. Repito, no es fácil, lo sé. Pero así nos toca a sus hijos. La vida aquí afuera no es distinta a la de ustedes, el acoso del régimen no para, pero seguimos resistiendo y defendiendo. Bueno, hermana, un fuerte abrazo en este día", cierra Hándal.

De igual manera, Gerardo Sánchez Menjívar, sobrino de la exministra de Salud, da lectura a su carta, como una expresión de solidaridad.

"A nosotros no nos paraliza el miedo, nos hace más combativos y creativos. Por eso les decimos que admiramos mucho su determinación y dignidad y que estamos luchando inclaudicablemente para verlos libres", manifestó.

En total son más de 30 personas, principalmente ex funcionarios del gobierno del FMLN, las que se encuentran detenidas por presuntos actos de corrupción. Los exfuncionarios fueron capturados en julio de 2021 en el caso denominado "Desfalco", luego que Fiscalía General de la República los acusara de recibir sobresueldos en la administración presidencial del ex presidente Mauricio Funes. Sus casos, sin embargo, han sido cuestionados por la defensa, dadas algunas irregularidades en las acusaciones, como el hecho de que algunos de los acusados por enriquecimiento ilícito contaban con finiquitos de la sección de Probidad de la Corte Suprema.

Luego de leer los mensajes, el grupo de familiares se acercó hasta el portón de la visita para solicitar que les recibieran las cartas para las detenidas. "Ya vamos a ver", fue la escueta respuesta de parte de un vigilante.

Pasaron más de 30 minutos y no les volvieron a dar ninguna explicación. Los familiares optaron por retirarse con sus cartas y realizaron una actividad similar en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde están otros exfuncionarios detenidos.

"No tener visita famiiar es una forma de tortura" denunció Ivania Cruz, hermana de Ever Henríquez ex concejal de la Alcaldía de Zacatecoluca. Ella tampoco pudo entregar su carta.