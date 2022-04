Relato: Desapariciones no son prioridad durante el régimen de excepción

Más de 15 días han pasado desde que Ana Cecilia se mantiene en la incertidumbre sobre la desaparición de su hijo. "Quisiera saber dónde está mi hijo. Tengo la esperanza que esté detenido", expresa, mientras se aferra a la posibilidad de que se encuentre en una delegación policial.

El domingo 27 de marzo, el primer día del régimen de excepción, Joni Iván López Parada llegó a un billar en la colonia Nueva Esperanza El Tamalote, en el municipio de Cara Sucia, del departamento de Ahuachapán.

Solía llegar todas las mañanas y se mantenía por horas en el lugar. Ese día, alrededor de las 11:30, Joni pidió prestada una motocicleta para salir sin decir adónde, desde entonces en el lugar no han vuelto a verlo, cuenta su madre.

A las 7:30 de la noche de ese mismo día la moto fue encontrada a la orilla de la calle y en las cercanías del billar.

Algunas personas de la colonia le han comentado a Ana Cecilia que lo vieron por última vez el domingo, cuando varios policías lo arrestaron y se lo llevaron. Esta es la única versión sobre lo pudo haber sucedido y que, hasta el momento, conoce , después de que han pasado varios días.

“Quisiera saber dónde está mi hijo. Tengo la esperanza que esté detenido. Prefiero pensar que se encuentra en un penal que vivir pensando que está desaparecido en otro lugar”.



Ana Cecilia Parada, madre de desaparecido

"Cuando me contaron me fui inmediatamente para la delegación policial a preguntar, pero la respuesta fue que estaban siendo trasladados al penal de Izalco y solo me dieron los números para que llamara", comentó la mamá de Joni.

Ana Celia sostiene que la respuesta que les han dado a todas las madres que buscan información es que les darán respuesta hasta dentro de un mes.

Comenta que prefiere pensar que su hijo se encuentra en ese lugar y no desaparecido, pero que la denuncia en redes sociales continuará hasta poder confirmar o descartar que se encuentra en la cárcel.

Joni trabajaba como ayudante de albañil y cuando no se encontraba trabajando se mantenía en su casa o visitaba el billar, según cuenta su mamá.

Sin embargo, Joni no es el único joven del que no se sabe sobre su paradero. Héctor Adolfo Choto Jiménez, de 23 años, también fue reportado como desaparecido recientemente.

La denuncia publicada en redes sociales detalla que desde el 24 de marzo su familia lo está buscando en el caserío Los Cóbanos, cantón Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate.

Héctor vivía como pescador artesanal de la zona, según la versión que dieron a conocer sus familiares.

Las desapariciones también dejaron como víctima de homicidio a José Omar González Meléndez, de 28 años, un estudiante de profesorado del municipio de Jerusalén, en La Paz.

Las autoridades encontraron su cuerpo durante la madrugada del lunes 11 de abril pasado, en un terreno de cultivo de caña en el municipio de Aguilares.

Había sido reportado como desaparecido el 8 de abril, cuando salió de su casa para realizar un viaje en un vehículo y ya no regresó.

Una fuente policial reveló, posterior al hallazgo del cadáver, que el carro fue encontrado abandonado en el kilómetro 51 de la carretera Panamericana, en Tepetitán, San Vicente. Héctor fue privado de libertad por pandilleros en Jerusalén, en plena ejecución del régimen de excepción, y luego fue trasladado hasta Aguilares donde le quitaron la vida.

MÁS ATRASOS

Idalia Zepeda, una de las abogadas de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), señaló que las investigaciones de personas desaparecidas se han visto afectadas por el régimen de excepción.

"La Fiscalía General de la República (FGR) está enfocada en el régimen de excepción tratando de justificar requerimientos, organizando casos. No dedica tiempo a los desaparecidos", aseveró.

Sobre los casos que han ocurrido en la situación actual de desapariciones, ella señaló que no han tenido información, tampoco una postura de la Fiscalía. Explicó que algunos investigadores de la Policía esperan que con las capturas realizadas puedan encontrar algunos indicios.

"Quisiera recibir una llamada de que mi hijo está bien, aunque esté en un penal. Sigo llamando a las autoridades porque no pierdo la fe de que me digan que ahí se encuentra", expresa la madre de Joni, ante la incertidumbre de su paradero.