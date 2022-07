Relato: El silencio de los vendedores del mercado Hula Hula

Marcos (nombre ficticio) mira a ambos lados antes de hablar. Se asegura de que no esté cerca el personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ni miembros de la administración del nuevo Mercado Hula Hula donde ahora vende ropa. Explica que la alcaldía de San Salvador ha solicitado que los comerciantes no hablen con la prensa.

"No tiene que salir mi número de puesto ni mi nombre, por favor, sino nos ponen multa", dice Marcos.

Habla en voz baja y explica que hay demasiados rumores sobre el conflicto entre los vendedores y la municipalidad. Aclara que uno es cierto: que la alcaldía les prometió darles un tiempo de gracia (sin pago) dentro del mercado, mientras se recuperan de los tres meses que no trabajaron luego de ser desalojados. Este período también serviría para que los compradores empiecen a llegar a este espacio.

“No está entrando gente (...) Los medios venían para hablar con los vendedores, pero no los dejaron hacerlo”.

"Nos dijo que nos iban a dar un mes, pero solo faltan 16 días. Eso es lo que nos están dando. Y no está entrando gente, no ha hecho mucha publicidad de los puestos para que podamos vender. Ayer los medios venían para hablar con los vendedores y no dejaron", asegura.

Además, Marcos explicó que los locales no están completamente llenos, como Durán aseguró. Al recorrer los pasillos del Hula Hula varias cortinas de metal están abajo. Son muchas, casi pasillos completos.

"Dicen que tienen locales reservados para empresas privadas", contó.

Doña Mercedes (nombre ficticio), por el contrario, sigue a la espera de una reunión con el alcalde. "Él con nosotros no ha hablado después que nos pasamos. Primero dijeron que nos iban a dar un año de gracia, después que seis meses y nada. Mucha gente está inconforme", aseguró.

Ambos coinciden en que hay una confusión entre los comerciantes y que hay versiones distintas entre la administración del mercado y la alcaldía. Para la administración el pago debería ser desde el primer día que se abrió el mercado, aseguraron.

A Marta (nombre ficticio) solo le preocupa que llegue la clientela para reunir lo que corresponde pagar a fin de mes. Si no lo logra, dice, tendrá que desalojar su venta de zapatos.