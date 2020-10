Relato| "Estoy vivo de milagro": sobreviviente del deslave en Nejapa

Gerber Barrios de 35 años es uno de los sobrevivientes del deslave ocurrido el pasado jueves por la noche en el cantón los Conacastes del municipio de Nejapa.

Con su cuerpo lacerado debido a las cortaduras que tuvo, al ser arrastrado por el agua llena de escombros y lodo, que trajo consigo el desborde de una quebrada, por la torrencial lluvia que azotó esa noche a esa zona de El Salvador, con los ojos algo llorosos narra la difícil situacón que pasó y la dolorosa pérdida de su madre.

"Esa noche no me podia dórmir, mi cuerpo presentía algo pero no sabía que era, de repente quise salir pero sentí el pesor del agua en mi espalda, a los segundos sentí mucha agua que por cierto me arrastró al menos unos 100 metros de mi casa, cuando iba en la creciente solo me imaginé lo peor, pero logré agarrarme de un árbol de Conacaste grande, ahi me quede parado y solo veía pasar la creciente, pero gracias a Dios pasó rápido", mencionó Gerberth Barrios.

Gerber cuenta que al ser golpeado con el agua, ésta lo condujo contra un muro de su casa que al instante se cayó, "yo ignoraba lo que estaba pasando afuera, cuando a los segundos sentí el gran bajón de agua con todo y la casa", expresó.

La madre de Gerber no corrió con mejor suerte y falleció en el deslave. "Al caer recordé a mi mami y a Dios", manifestó Barrios, mientras era arrastrado por la el agua, quiso ayudarle a su progenitora, pero ya no fue posible, hacía unas horas que habian cruzado las últimas palabras y el destino les jugo una mala pasada.

"Cuando iba en el agua, iba pensando en que iba a pegar, pero tambien en mi madre, ella esta fallecida, mi padrastro no lo encuentran, antes que se llenara la casa de agua escuche gritar a mi madre, yo ignoraba lo que estaba pasando", mencionó Gerberth Barrios.

La madre de él será sepultada este domingo, sus familiares tienen la esperanza de econtrar el cuerpo del padrastro para enterrarlos juntos, además menciona que por la gracia de Dios esta con vida, Gerbert esta viviendo en un albergue instalado en la iglesia Siloe ubicada sobre la calle antigua a Nejapa.

