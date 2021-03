Relato: “Hay un acuerdo con RRHH de la Asamblea para que no marquemos”

El órgano ejecutivo los tilda de "fantasmas". El órgano legislativo asegura que existen, que marcan y que firman bitácoras. El ministro de Hacienda llegó a valorar no hacer transferencias para que les paguen sus sueldos. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga —o dice que lo hace— sus vínculos laborales. Todos hablan de los empleados de la Asamblea Legislativa. Todos, excepto los propios empleados.

LA PRENSA GRÁFICA conversó a lo largo de las últimas semanas, y de manera separada, con cuatro empleados de fracción del órgano legislativo. Todos hablaron bajo la condición de anonimato, para cuestionar a todos los que hablan de ellos. Inclusive a los diputados, sus propios jefes. Este es un relato textual con sus palabras. Para explicar cuál es su trabajo, qué hacen, porqué lo hacen, quiénes son, qué hay detrás de ellos, porqué consideran que no tienen ninguna culpa en el tema y para aceptar que, entre ellos, conocen gente que cobra sin trabajar. Es el reflejo de un sistema que nació para que los partidos sobrevivieran del Estado, y ahora no sabe cómo vivir sin él.

"Somos plazas partidarias"

La verdad que es bien complicado el que estén tomando este tema como que todos tienen la razón. La FGR, los diputados tienen una explicación, el Ejecutivo también acusando, y pareciera que nosotros, los que tenemos estas plazas, no podemos decir nada, ni nadie dice nada. Pareciera que no existimos o que lo que estamos haciendo es un delito. Si habrá, no lo sé, pero la mayoría no somos plazas fantasma.

La gran mayoría de nosotros somos plazas partidarias, hemos sido contratados por la Asamblea y se nos dijo que hay un acuerdo con la gerencia de Recursos Humanos de la Asamblea para que no marquemos sino que realicemos trabajo territorial y estemos a la orden de las fracciones legislativas para mantener vivas las estructuras partidarias. Nosotros no nos debemos a la Asamblea. Tenemos una plaza, pero hemos entrado por los partidos.

Le voy a poner un ejemplo: en "x" comunidad hay una problemática, que se necesita a lo mejor hacer un muro, alguna cosa. La gente nos identifica, que llevamos la necesidad al partido, y en todo caso al diputado: "Mire, fíjese que en tal comunidad hay esto y esto, queremos ver si se le puede ayudar". La gente nos identifica y ahí se da el vinculo entre la gente y el diputado fulano de tal y por ende el partido. Es un ejemplo del trabajo que se realiza.

Esto se incrementa un año antes de las elecciones, es más palpable donde los diputados andan y donde más trabajo se realiza, digamos el año preelectoral los diputados comienzan a tomar más forma, auge y el trabajo territorial se vuelve más fuerte.

"Es mentira, no se marca"

Es mentira, no se marca y no entiendo porqué los diputados niegan eso. He visto conferencias de prensa de diputados, dicen que se marca y no hay nada. Pónganse a pensar que llegáramos a marcar 2,000 personas a la Asamblea. Sería unas colas... Es un acuerdo que existe entre la gerencia de RRHH y eso se lo dicen a uno las fracciones. El contrato se firma con Recursos Humanos, no con los partidos. Eso es así, es normal, entrega de carnet y todo lo que se da, pago de AFP, ISSS, todo lo que se tiene que dar. Si algo es importante es decir que nosotros no estamos realizando un trabajo para el cual no se nos haya contratado. A nosotros nunca nos han dicho que vamos a trabajar adentro de la instalación de la Asamblea. Nunca. Ahora, si la Asamblea nos llama, vamos, y se da más de alguna vez.

Nadie tiene valor de hablar porque está como que estigmatizado esto, como que nosotros estamos cometiendo un delito. No nos podemos quedar con la boca cerrada como que si lo que hacemos es un delito, como dice mucha gente, al estado, al gobierno, al país. Nosotros estamos haciendo un trabajo para el cual hemos sido contratados.

Si es cierto que hay veces que es poco, pero hay actividades partidarias que usted va a pasar toda la noche o que va a ser citado para, por ejemplo, que hay el diputado va a tener una reunión con la cooperativa tal y tal y tal y va a haber alguna actividad fuerte y el diputado necesita a toda la gente que tiene. Por eso se critica que tiene seguridad, y hasta sirvienta. No sé si sea cierto, pero hay gente que es muy allegada a ellos, que les anda haciendo trabajos en las sedes, anda buscando gente que los pueda apoyar, diputados que en las cortas y sale la cosecha le desgranan el maíz a todos los campesinos, y como cree que se paga esa gente, andar en los cerros y todo eso. Sale de ahí y es un trabajo muy fuerte. Hay diputados que a pesar de la debacle se mantuvieron. Hay diputados que su trabajo es fuerte con su gente, aunque haya otros que a lo mejor no.

La gran mayoría de personas que están en la Asamblea no hacen nada, pasan sentados haciendo nada. Lo único que dicen que está trabajando adentro de la Asamblea. Muchas veces trabaja más quien está afuera que quien está en la Asamblea. Es un trabajo, no lo desmerezco, pero quiero decirle que muchas veces el trabajo territorial que se hace para los partidos es lo mismo que el que está en las fracciones. Por eso es que no entiendo porqué los diputados no explican la verdad: que somos trabajadores territoriales que les servimos para mantener las bases.

Los trabajadores admiten que su trabajo es partidario, pero creen que los diputados tienen miedo de reconocerlo porque es uso de fondos públicos...

Tiene lógica, pero le voy a decir otra cosa: no les dieron la deuda política. Eso es para que los partidos subsistan, si parte de la debacle que tuvieron en estas elecciones fue eso, que le gobierno no les dio la deuda política. Entonces, eso que es una ley, para qué es: en favor de la democracia, dicen; lo mismo son las estructuras. Ahora, que es algo que no está bien, a lo mejor no, pero esto viene, me atrevo a decir, desde 50 años atrás. Aquí el Ejecutivo no ha descubierto la limonada, si todo el mundo lo sabía. Muchos presidentes de la Asamblea que han llegado, han querido quitarlo, la FGR claro que lo sabía, la CCR siempre lo ha sabido. Todo el mundo lo ha sabido.

¿Quién no sabe que cada diputado de la llanura tiene un presupuesto de $12 mil? Para qué son, para contratar personal. Y si una fracción tiene diez diputados, por $12 mil, cuánto sale: $120 mil y pico. ¿Cuántos empleados puede contratar? ¿Para que trabajen dentro de la Asamblea? Pongámosle lógica a esto: no es así. No tiene lógica que en una fracción que tiene cinco, siete, ocho oficinas, va a ocupar $120 mil. Ahora hablemos de los que han tenido 23, 30 diputados, por $12 mil. Pero no solo son $12 mil, porque eso son los de la llanura; los de directiva creo que andan por $15 mil o más. ¿Es legal o no? Hasta este momento lo es y ellos tienen que contratar personal para que les haga el trabajo territorial, así ha sido siempre…

Estoy de acuerdo que esta práctica tendría que terminar, donde no podemos estar de acuerdo es que se nos vea como los malos de la película. Vuelvo a lo mismo: averigüen para qué son esos $12 mil que le dan a cada diputado. No creo que tesorería se los saque de la manga, es para eso. Si está bien o mal, depende de quien lo vea.

¿Por qué cree que son tan codiciadas las plazas de diputados? Porque tienen presupuesto para poner empleados. Hoy que va a entrar una nueva Asamblea, habría que ver, verdad, si esos $12 mil se los van a quitar y vamos a ver quiénes son los que van a andar haciéndoles el trabajo territorial, a ver si anda gente detrás de ellos, que ya no les van a poder ayudar con plazas. La gente ayuda porque estamos en un pueblo pobre, que necesita trabajo. Cuando ve la oportunidad en un diputado que me puede dar una plaza, ahí andan detrás de ellos. Quítele esos $12 mil pesos a ver quién va andar detrás de un diputado. Nadie.

"La cara del diputado somos nosotros"

Todo el mundo se queja de que los diputados solo se acercan en tiempo de campaña. De ahí no los volvemos a ver, dice la gente. Eso es cierto, porque la cara del diputado cuando no está en campaña se llama trabajadores partidarios, que se pagan con esos $12 mil que tiene cada uno. El día que le quiten esos, entonces sí van a tener que hacer verdadero trabajo territorial y andarían con uno o dos más, nada más, que fueran pagados quizá por ellos mismos, o familiares o qué se yo quién, pero hoy ellos no se preocupan porque el trabajo territorial se les hace con esos $12 mil que tienen de presupuesto y que saben que tienen esa gente a la mano, que en el momento de las elecciones y todo eso, es gente que nos tienen con plazas.

Somos personas con NIT, con DUI, con familia. Realizamos un trabajo partidario. Tenemos un trabajo territorial. La función de mantener vivos los partidos en el territorio. Eso es lo que desarrollamos, para eso se nos paga, no para estar en la Asamblea. Y para qué vamos a estar ahí si no se nos paga para eso.

Si el trabajo es mantener vivo el partido, los resultados del 28 de febrero no los dejan bien parados. Para eso, dicen, hay otras explicaciones...

Ahí hay mucha tela que cortar y no nos alcanzaría el tiempo. Solo le voy a decir lo que pienso: nosotros podemos tener alguna influencia pero la gente se dio cuenta que nosotros, como trabajadores territoriales, como los diputados, no han cumplido con las expectativas de la población. La gente se dio cuenta que ha sido un jueguito de "vamos a elecciones", y ahí viene el diputado con sombreros, cachuchas y camisas, la gente despertó.

Yo esperaría que los PPI que van a despedir, como los mil y pico de la Asamblea, esperaría que no sean parte de los votos que eligieron la nueva Asamblea, porque me imagino que hoy han de estar triarrepentidos de eso, porque si bien es cierto no es algo normal, pero son miles de familias que se mantienen a través de estos salarios, que ha dicho el ministro de Hacienda que ya no los puede pagar, porque para él quizá somos personas indeseables o delincuentes o no somos salvadoreños, cuando no es así, somos parte de la población que respetamos leyes.

Yo esperaría que esta nueva asamblea en su primera reunión, lo primero que tiene que hacer es anular todo eso. Ahí es donde veríamos, quién le va a hacer el trabajo, no a esos 56, sino a todos. Si los quitan, que se los quiten a los 84, pero quién les va a hacer el trabajo territorial. Será que la población se va a sumar a ayudar por amor a la democracia, cuando ni siquiera hay un concepto real de qué es democracia en nuestro país.

Que triste va a ser que solo les cambien nombre y va para adentro otro montón de gente, porque eso sí es bueno decirle: la gran mayoría lo sabemos, que al perder nuestros diputados nosotros vamos para afuera. Nunca hemos dicho que nos queremos quedar, no hay manera. Perdió el diputado y se van todos los que estaban con él.

Hay muchos, muchos (que pasan de partidarios a institucional). Usted sabe que el personal administrativo e institucional de la Asamblea ha ido creciendo. Ingresan aquellos que tienen más acercamientos con algunos diputados, los más allegados a ellos, familiares. Usted sabe que hay un diputado que tiene once familiares en la Asamblea y hoy dice que no sabe él nada de eso y que todos se los han metido, que ni él se la cree. Todos los años entra gente. No es la gran barbaridad porque no se puede, pero todos los años entran, pasan de plazas partidarias a planilla de la Asamblea.

Hay gente que tiene sus trabajos particulares, taller, empresas. Hay que darle una miradita a todos esos nombres, porque en estas plazas no solo hay gente necesitada, hay gente también de renombre, empresarios, hay gente que tiene empresas estables y están en esas.

El meollo de la situación está en RRHH. El que tendría que tener el control es la gerencia de RRHH. Y esa gerencia si acaso tiene medio control de la gente que está dentro. De todo lo demás no conocen nada.

"Aquí se pagan favores"

Hay de todo. No le podía decir un porcentaje pero sí, muchos. Muchos que no hacen nada, porque la fracción del partido o el diputado al cual están adscritos… son cheros, porque ahí también se pagan favores. En la contienda, usted como diputado, yo le ayudé como sea y yo no tengo necesidad de plaza, le digo que le ayude a un familiar y este está nada más ahí, y nunca ha llegado a la Asamblea.

Yo lo que creo es que esto se ha vuelto incontrolable porque es mucha la cantidad de personas. Tendría que tener otras oficinas, aparte de lo que tiene la Asamblea, otra estructura administrativa. Sabe lo que son 1,000 personas para poder manejar esa cantidad de gente.

"La FGR está matando su chucho..."

Yo pensaría que la FGR, lo que está haciendo es matando su chucho a tiempo. Este paquete es demasiado grande para decir que le puedan dar una salida legal, es bien complicado esto. Cuando salen dando conferencia los diputados que dicen que tienen bitácora y marcación biométrica, si existen las tales bitácoras las acaban de hacer y ellos saben que es mentira. Yo conozco gente que está en sus casas, en sus trabajos, en las milpas haciendo lo que debe hacer y no saben, creo, ni donde queda la Asamblea.

La FGR, lo que sí va a ser importante es ver si existen las plazas fantasmas, creo que deberían hacer algún trabajo y llamar personas para ver dónde están, a ver si existen, porque lo triste sería que de 1,200 personas solo la mitad existamos y que la otra mitad solo se esté cobrando; como en el ejército en la guerra, que les ponían 10,000 en los cuarteles y cuando pidieron 5,000 para un lado dijeron que solo había 2,000.

Hay una gran incertidumbre. Las personas tienen miedo de lo que puede pasar. Recuerde que hay personas que tienen 10, 13, 15, 20 años de estar ahí, a la par de los diputados con estas plazas y suponga que hubiera un dictamen que se devuelva esto. ¿De dónde?

Vale la pena aclarar: lo que el ejecutivo quiere hacer es que como los partidos los tiene ya en el piso, lo que quiere es hacerlos desaparecer y enterrarlos con esto de las plazas, esa es la verdad. Pero sí hay una gran incertidumbre de todos, muchos están tratando de llegar a la Asamblea hoy a ver qué hacen. No hay respuesta de los partidos, la mayoría de jefes de fracción han cambiado teléfonos porque no quieren que nadie se comunique con ellos porque ni ellos encuentran una respuesta a esto, porque no tienen el suficiente valor o argumento de cómo defender esto y decir la verdad, al tratar de decirla hay que llevarse de encuentro a RRHH.

Lo que esperamos es que la FGR haga su trabajo, que considere para lo que hemos sido contratados, y que vea esos acuerdos donde nosotros no teníamos porqué marcar, porque nuestro trabajo no es dentro de la Asamblea.

Los trabajadores territoriales han explicado su trabajo adentro de los partidos. Aceptan que deberán marcharse, pero se preguntan: ¿quién hará el trabajo territorial en Nuevas Ideas?

En este momento, conozco en todos los municipios (gente de Nuevas Ideas). Pero cuál será la esperanza de toda esta gente, eso es lo que vamos a ver.

Si la nueva Asamblea quita los privilegios, los $12 mil de cada diputado, recuerde que son 56, por $12 mil, haga la cuenta. Pero si lo quitan, ¿y ese montón de gente que le ha andado ayudando a Nuevas Ideas, qué va a hacer? Nadie en un país como el nuestro se pega a un partido nada más para que llegue el alcalde o el diputado al poder.

Mire que las bolsas solidarias quien las anda entregando es el ejército. Entonces, cómo que han estado preparando una forma de que el vínculo entre población y la nueva forma de hacer política del Gobierno y el partido es que el vínculo ya no serán personas pagadas con dinero de la Asamblea sino personas pagadas por el MINED, Gobernación, ejército, PNC. Lo que significa que quedamos casi de la misma manera.

En conclusión, espero ver que cuando quiten esos $12 mil, quién va a andar detrás de los diputados haciendo trabajo territorial.