Relato: "Hubo días que tuve hasta tres hemorragias en una semana"

Dyron nació en Cuba una noche fría de diciembre de 1993. No puede recordar que era fría, pero así se lo ha hecho saber su madre, quien ha dedicado a tiempo completo toda su vida desde que él era apenas un recién nacido de tres días de edad.

Como a todo recién nacido, los médicos debieron realizarle una serie de análisis que requieren habituales pinchazos, que en su caso particular generaban un goteo de sangre inusual. Siendo su madre enfermera, no dudó en darse cuenta de que esa situación no era normal, pero no fue sino hasta que estaba en casa y habían pasado tres días después del parto que lo cogió en brazos y lo llevó a una sala de emergencias porque lo notó extraño: no tenía el mismo color de piel, no dormía igual, parecía como si estaba desmayado.

Cuando estuvo en el hospital, tampoco le funcionaron las dosis de vitamina K, que suelen detener las hemorragias en cualquier niño normal, y fue entonces que su madre recibió la primera advertencia: “Me da mucho dolor decirte esto, pero creo que tu hijo es hemofílico o tiene algún trastorno en la coagulación. Voy a remitirte directamente con un especialista en hematología”, le dijo un médico.

Desde entonces, cada día de la vida de Dyron fue complicado: comenzaron las hemorragias internas en las articulaciones, los dolores internos e intensos, sin que nadie pudiera adivinar dónde exactamente le dolía, porque ni siquiera podía hablar a esa edad.

Pero aún eran las miradas de reproche que comenzó a sentir su madre cuando lo llevaba en brazos a los centros asistenciales: el bebé presentaba unos moretones escandalosos. Las miradas comenzaron a ser acompañadas de frases tan hirientes como: “¡Tan chiquito y ya le da golpes!”

“Esos comentarios le dolían a ella muchísimo, se le aguadaban los ojos, pero para qué iba a dar explicaciones, si nadie la iba a entender”, cuenta Dyron, hoy de 25 años. “¿Te imaginas el tema de que se espera a un niño sano y que nazca con tantas complicaciones? Y a pesar de todos los problemas, mi familia siempre ha estado allí, mi mamá, mi papá, los médicos, todo el mundo redobló el esfuerzo para que yo siguiera adelante”, dice, mientras está de visita en El Salvador, llevando un mensaje de aliento a todos los pacientes hemofílicos.

Dyron está diagnosticado con hemofilia A, con el gravante de inhibidor. En otras palabras, tiene deficiencia del factor VIII en la coagulación y, además, el carácter de inhibidor se refiere a que el tratamiento sustitutivo le genera anticuerpos que obliga a los médicos a buscar un tratamiento alternativo al sustitutivo.

La enfermedad no se agrava con el tiempo, pero sí puede ocurrir que el cuerpo de los pacientes ya no asimile de la misma manera el medicamento, que es lo que le pasó a él: “Ya su cuerpo no respondía a la dosis estándar, había necesidad de usar dosis más fuertes para lograr la coagulación”, explicó la doctora Dunia Castillo, una reconocida hematóloga que está a cargo del Programa Nacional de Hemofilia en Cuba y quien ha estado acompañando a Dyron en sus visitas testimoniales a El Salvador, Panamá, Honduras y República Dominicana.

Cuando tenía seis años, recuerda, los dolores que le ocasionaban las hemorragias internas, por intentar hacer una actividad sencilla como caminar lo postraban en la cama durante siete días, casi en posición fetal. “Hay quienes les duele algo y se van a la cama a reposar y se alivian. No. En mi caso, mi posición era permanecer doblado del dolor cuando yo era un niño en edad de divertirse”, narra.

La situación afectó todo su entorno familiar. Su mamá se vio en la obligación de acompañarlo a clases para poder hacer las respectivas anotaciones en los cuadernos, porque escribir era otra actividad que también le causaba hemorragias; en ocasiones hasta utilizaba férulas de yeso hasta que paraban las hemorragias. La secundaria tuvo que hacerla con un profesor personal, en casa.

Para cuando cumplió los 12, comenzó a necesitar tres veces más medicamentos que los que había usado hasta entonces, debido a un sangramiento muy grave en el estómago que casi le cuesta la vida. Y así haya pasado toda su vida en silla de ruedas o con muletas, si algo positivo quiere destacar Dyron es que en ningún momento le faltó el medicamento.

“La prioridad de los médicos siempre ha sido que yo esté lo mejor posible, no el tema del costo, y yo eso inmensamente lo agradezco, porque ser un enfermo y tener todo el apoyo del Estado es una bendición. Yo ya estaba consumiendo una cantidad de medicamentos enorme: 120 dosis al mes de un medicamento que es sumamente costoso. Pero aún en los momentos más difíciles yo como ciudadano cubano me sentí escuchado, nunca me sentí abandonado”, anota.

Una sola dosis de factor VIII, que dura apenas 3 horas, puede costar hasta $450, detalló su hematóloga, y hubo un tiempo en el que fácilmente el Gobierno cubano desembolsó hasta medio millón de dólares en la peor de las crisis de Dyron, que duró seis días y fue cuando estuvo debilitado al máximo su músculo esquelético y perdió toda su fuerza muscular. “Tenía hasta tres hemorragias por semana, ya eso no era cero vida social, cero todo, una cadena constante de eventos de sangramiento abdominal de hasta un litro de sangre”, recuerda.

A pesar de todo, su padre lo motivó a continuar sus estudios de educación superior. Cuando estuvo mejor, sacó su Técnico en Electrónica, un sueño que creía inalcanzable.

“Mi padre me decía que tenía que estudiar, porque estaba enfermo, pero debía ser una persona culta. Para mí era algo imposible, pero él me dijo: ‘Yo te voy a llevar y te voy a esperar’. Se levantaba a las 3 de la mañana para salir a tiempo y que él pudiera también trabajar”, memora.

El tratamiento soñado

En los últimos cinco meses, Dyron no ha tenido ni una sola hemorragia. Atrás han quedado los dolorosos tratamientos con inyecciones endovenosas. Desde marzo pasado, Cuba dispone de un nuevo medicamento de aplicación subcutánea que lo protege las 24 horas por una semana.

“Hubo todo un proceso de ensayos clínicos que empezaron hace cuatro años. Y una de las mayores innovaciones es que ahora el factor VIII dura hasta 18 horas en la sangre. Este tratamiento fue desarrollado por el Laboratorio Roche, que tiene representación a escala mundial, y el anticuerpo que fue desarrollado hace un papel semejante al del factor VIII, y se une al factor IX (deficiencia de la hemofilia B) para lograr una coagulación adecuada y ya la Escuela de Medicina Alternativa (EMA) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) aprobaron su indicación para pacientes con hemofilia A con inhibidores y sin inhibidores”, apuntó la doctora.

La eficacia que demostró esta nueva fórmula en Dyron, quien se convirtió en el primer paciente de Latinoamérica en utilizarla fuera de ensayo clínico, es asombrosa: “A la primera hora y media de haber recibido el medicamento sentí el cambio. Salí del sillón de ruedas, dejé de pedirle ayuda a mis padres para todo, comencé a movilizarme, aunque con miedo, porque después de 25 años viviendo así yo tenía miedo de volver a sangrar, pero ahora camino 3 kilómetros diarios y en cinco meses he tenido cero sangrado. Es maravilloso”, expresa Dyron, quien trae a cuenta las veces que sintió desesperación. Aunque nunca pensó en el suicidio o tuvo una grave depresión, asegura que conoce a hemofílicos que sí han tenido esos sentimientos y esa es la razón por la que por primera vez se ha subido a un avión y ha salido de su país “para decirles que hay esperanza”.

En El Salvador hay 285 pacientes hemofílicos y 130 de ellos son atendidos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Uno de ellos quiso lanzarse desde el balcón del sexto piso por su depresión, afirmó Edith Calderón, presidenta de la Fundación Salvadoreña de Hemofilia de El Salvador, quien mostró un gran interés en conocer sobre el nuevo medicamento recién aprobado, porque aunque sea más caro, trae consigo un costo-beneficio mayor que el tratamiento actual que tiene que estar siendo constantemente inyectado.