Gonzalo vive en Estados Unidos desde que el crimen organizado le ejecutó una buena parte de su ganado y luego lo amenazara de muerte tras haberlos denunciado con la policía.

Antes de irse había conocido a una mujer que se encargó de cuidar a su anciano padre hasta sus últimos días.

"Cuando mi papá murió, me dijo: ‘Me quedé sin trabajo’. Yo le dije: ‘No te preocupés’. Y desde entonces le envío dinero", contó Gonzalo, quien llamó desde suelo norteamericano a la redacción de LA PRENSA GRÁFICA.

Pero el dinero que envía no es para que Carmen se dé una gran vida. Es para que pueda alimentar y ofrecer atención médica a tres personas paralíticas, a quienes cuida por voluntad de servicio, no porque sean sus familiares ni porque tenga algún tipo de obligación.

Las tres personas a las que cuida son dos mujeres y un adolescente de 13 anos. Ninguno es familiar entre sí. A cada una de esas mujeres les mataron a tres hijos. "A una de ellas ya le habían matado a dos hijos varones de 13 y 15 años y solo le había quedado una hija de 16. Cuando ella (esa hija) iba a recoger el dinero que yo mando desde hace cuatro años le metieron cuatro o cinco balazos", dijo Gonzalo.

A la otra mujer le mataron a un hijo varón que iba a graduarse de abogado de la Universidad El Salvador (UES) junto con una hermana. Luego a otro hijo.

"Estoy llamando porque ayer (miércoles 27 de abril) ha llegado la Policía a las 2:00 de la mañana, le han tumbado la puerta y le robaron el celular que yo le compré para comunicarse conmigo y el dinero que le envié", narró en evidente tono de molestia.

"Es terrible lo que estamos viviendo. Me ha indignado tanto esto. Tengo rabia. Son tres personas inválidas que no tienen a quién acudir. Al que puso a ese talibán como presidente, que lo quite, porque yo estoy muy indignado con esto que está haciendo", añadió.