Relato: “Lloré al sentirme abandonado por el Estado”

Ilustración por Álvaro Torres

"Me duele y soy sincero en decir que en su momento he llorado lágrimas de sangre de sentirme abandonado y vulnerado por el Estado ". El de esta frase es un exjefepolicial quien fue cesado de su cargo por retiro forzoso.

Rodrigo, como le llamaremos por seguridad en este relato, fue fundador de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y hasta el 1 de mayo se mantuvo destacado como jefe en una delegación del departamento de Ahuachapán.

Agentes con diferentes rangos en la Policía Nacional Civil (PNC) han mostrado su preocupación e indignación ante los retiros forzosos que la corporación policial está realizando para los trabajadores mayores de 60 años, entre estos, Rodrigo.

El exjefepolicial es claro en señalar que otros compañeros de la corporación en el departamento de Ahuachapán también le manifestaron sentirse "abandonados por el Estado salvadoreño".

"Tengo 63 años, voy para los 30 años de servicio, soy de los fundadores de la PNC y cuando recibí la noticia me cayó como balde de agua fría. A finales de abril me mandaron un documento donde me ordenaban presentarme a las oficinas y al llegar me notificaron que a partir del 1 de mayo quedaba cesado de la Policía. El Estado ha dicho que es un retiro digno, pero de digno no tiene nada, porque después de 30 años de servicio y que me tiren a la calle como que fuera algo desechable no es justo. Me considero capaz de seguir ejerciendo mis labores diarias en la PNC", lamentó.

“Los policías hemos dejado la vida en la calle por el Estado y hoy el Estado, con este decreto, nos manda a la calle”.

Agentes manifestaron reiteradamente que el decreto policial en el que se basan para alejarlos de su trabajo vulnera sus derechos laborales. Además, lamentaron que no cuentan con una pensión digna para poder retirarse, saldar sus deudas y mantener a sus familias.

De igual manera, el exjefe policial aseguró que los policías no han hecho trámites para pensionarse porque consideran que la pensión asignada no es digna. "Esperábamos que el Gobierno mejorara el tema de las pensiones para podernos retirar de una forma digna", puntualizó.

Además, aseguró que es un retiro forzoso porque los están obligando a cesar de sus funciones dentro de la corporación. "Nosotros hemos dejado la vida en la calle por el Estado, y hoy el Estado nos manda a la calle", reiteró.

Asimismo, el expolicía calificó de "injusto" el trato hacia ellos "que hemos enfrentado de cara la delincuencia a nivel nacional", pues aseguró que les anunciaron que recibirán una compensación económica de 12 salarios, a diferencia de los jueces y fiscales que les pagaron 25 salarios, cuando también fueron forzados por el Gobierno a cesar de sus cargos.

"Creemos que debe de existir un equilibrio, y no precisamente por su preparación profesional, porque si vemos el otro lado, ¿quién arriesga más? ¿el que anda en la calle confrontando de frente al delincuente o el que está detrás de un escritorio?", cuestionó.

El exagente aseguró que la indemnización que les asignarían no les alcanza para saldar deudas ya que muchos compañeros de la institución, según dijo, ni siquiera han terminado de pagar sus casas, tienen préstamos en los bancos y tienen que pagar la educación de sus hijos, y mantener a sus familias.

Aseguró que muchos como él se verán obligados a vender algunas pertenencias para pagar lo que deben. "Eso no es retirarse dignamente", se lamentó.

EL TRATO

"Me van a dar 12 salarios y soy sincero en decirlo, tengo deudas en los bancos por situaciones imprevistas como enfermedades y el estudio de mis hijos. Aún estoy pagando mi casa y con lo que me van a dar no me alcanza para nada. Hasta me tocará vender mi carrito porque ¿cómo le echo gasolina estando tan cara? Por ejemplo, a un agente que gana $400 con 12 salarios le van a dar $4,800 aproximadamente, pero no es una cantidad con la que puedan cancelar deudas y sostenerse para mientras", manifestó.

El expolicía asegura que el Estado no les garantiza su seguridad y la de sus familiares tras el retiro. "Después de haber afrontado al montón de mareros hoy vienen a quitarnos el equipo, nos despojan del uniforme y nos tiran a la calle como nada. Quedamos vulnerados y expuestos", sostuvo.

El veterano policía consideró que la corporación no tuvo que haber tomado como parámetro la edad, sino más bien la capacidad de las personas ya que, admite que hay buenos elementos jóvenes con talento, pero también necesitan del liderazgo y experiencia de las mayores. "Nos sentimos abandonados y vulnerados por esta decisión arbitraria", finalizó.