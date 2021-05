Relato| "Me amenazaron con secuestrarme si llego otra vez al país"

Juan es salvadoreño, pero reside en Estados Unidos desde hace 20 años y viaja para visitar a sus familiares en El Salvador al menos dos veces al año. O mejor dicho viajaba, porque dejó de hacerlo desde que miembros de la pandilla MS lo amenazaron con secuestrarlo si volvían a verlo.

La amenaza no la recibió él directamente, sino que fue enviada hace unos días por una red social a su hija acá en El Salvador y en él mencionaban un posible secuestro si Juan volvía al país. "Hey morra, tu tata no es bienvenido aquí a El Salvador. Sabemos que va a caer acá a la colonia. Aquí la MS lo está esperando para que afloje una buena lana cuando ya lo tengamos", dice el mensaje que compartió con LA PRENSA GRÁFICA.

"Me preocupa esta situación porque yo conocí a una familia que le hicieron algo similar y se tuvieron que ir de donde vivían. Este no es el primer caso que sé de este tipo de amenazas", denunció Juan, que en realidad no se llama así pero teme que, si revela más datos, él o su familia corran peligro.

En 2020 Juan sí pudo visitar a los suyos a pesar de la crisis generada por la pandemia del covid-19 y aseguró que durante muchos años nunca tuvo este tipo de problemas. Por ello le extraña la situación y no sabe si debe pedir ayuda a las autoridades o quedarse callado.

Su próximo vuelo estaba programado para ayer, 6 de mayo, pero lo canceló con la esperanza de que las amenazas paren y que la pandilla cambie de parecer.

Pese a que aún no decide si quiere realizar una denuncia formal, el compatriota dice que tiene la esperanza que, al hacerse público su caso, las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan brindarle protección. Para él es importante que encuentren a las personas que están detrás de la amenaza de su secuestro.

"Yo pienso que es alguien que sabe muy bien que voy para allá", relata la víctima. "Mi interés es que las autoridades se enteren, porque si uno no denuncia y no publica ellos no se dan cuenta y si no se dan cuenta no pueden hacer nada. El propósito es que se den cuenta para que puedan tomar cartas en el asunto", agrega.

A Juan le interesa mucho su país, su familia y considera que es lamentable que por este tipo de gente dejen de venir los salvadoreños en el exterior. Además, hay otras consecuencias: "no solo me afecta a mí sino a toda mi familia económica, moral y espiritualmente".

Su más grande preocupación es no poder visitar a su madre, que es una señora de avanzada edad y que depende de él. "Ya me hice la idea que no podré verla por un tiempo", dijo con desconsuelo. "¿Qué paz puede tener ella a través de esta amenaza? Lo único que hacen es causar incertidumbre, temor y vivir con esa zozobra que tarde o temprano puede pasar algo".

Pese al temor que siente después de la amenaza, Juan no considera por ahora necesario que su familia acá en El Salvador se traslade a otro lugar, porque tiene fe en que no los molestarán y que el problema será solo con él.

Mientras tanto, dijo que está dispuesto a colaborar con las instituciones como la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República para que encuentren lo más pronto posible a las personas que lo amenazan y lo intentan extorsionar.

"Esto no es solo por mi persona y por mi familia, sino por todo el resto de salvadoreños que viven en el extranjero. Yo sé que no soy el primero ni el último que vive algo así", cerró.