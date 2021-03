Relato: "Nos quedamos en la calle, no tenemos dinero, ni puestos":

Desde hace más de una semana, María Bella Vásquez, de 70 años, llega todos los días al parque Isidro Menéndez, de Santa Ana, donde permanece durante horas sentada en una banca de cemento, a la espera de que alguna persona altruista o institución gubernamental le done materiales para construir una champa de dos metros cuadrados donde instalar su venta.

Ella, al igual que otros 588 comerciantes perdieron sus puestos de venta durante el incendio ocurrido el 10 de marzo en el mercado Central de la ciudad de Santa Ana. "Nos dicen que mañana vendrán a ayudarnos, que nos van a regalar la madera y algunas láminas, pero hasta el momento no hemos tenido el apoyo de nadie, ni de la alcaldía, ni del presidente Bukele", dijo la septuagenaria.

Doña María aseguró que tenía más de 40 años de vender mariscos en el ala oriente del mercado. Dijo que carece de dinero para comprar material y construir una champa en el espacio que le fue asignado por miembros del sindicato de vendedores informales, que desde principios de esta semana han sido los encargados de marcar el piso del parque Menéndez, el cual fue cedido por la comuna santaneca para reubicar a una parte de los comerciantes afectados por el incendio.

"Nos quedamos en la calle, no tenemos dinero, no tenemos puesto y no tenemos mercadería, por lo que muchos de nosotros estamos esperando la caridad del prójimo" dijo la vendedora.

Junto a ella, en la misma banca del parque estaba María Isabel Álvarez, también de 70 años, quien contó que tenía una pequeña venta de ropa y otros artículos en el mercado con la que se ganaba la vida. "La venta era poquita pero ahí íbamos pasando, Dios nos regalaba para la comidita, pero y ahora ¿qué hacemos?, ¿a dónde vamos?, ¿con qué dinero levantamos los puestecitos?", expresó.

Ambas comerciantes aseguraron que no han recibido ninguna información sobre el subsidio que ha sido anunciado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) o de alguna otra ayuda. "No, no nos han dicho nada y no sabemos si nos van a querer dar el dinero por la edad que tenemos", expresaron.

Otras comerciantes afectadas son cinco hermanas que se dedicaban a la venta de cócteles de mariscos y que afirmaron les preocupa que sus ventas sean pocas mientras se encuentren en el parque. "¿Qué si nos va afectar estar en el parque? Claro que sí, acá no tenemos ni luz ni agua, además no hay servicios sanitarios y los espacios que nos han dado son muy pequeños. Claramente no vamos a vender lo mismo, y ya veníamos de una situación delicada, saliendo de un encierro y ahora esto. Nos vamos a hundir", aseveró Antonia Aguilera Ascencio.

Según la comerciante, la alcaldía santaneca ha hecho pocas gestiones para ayudarles, al igual que el alcalde electo Gustavo Acevedo, quien asumirá la administración de la comuna el próximo 1 de mayo.

"La alcaldía se limitó a decir que iban a dar el parque, pero que no podía ayudarnos a levantar los negocios, porque no hay dinero porque no les han dado el FODES ¿y los impuestos que nos hicieron pagar toda la pandemia, aunque no vendíamos ni un cinco? No es justo. Acevedo solo vino un día cuando se entregaron los alimentos y de ahí no lo hemos visto. Muchos políticos andaban regalando lámina cuando querían el voto, pero ahora nada", manifestó Antonia.

Algunos comerciantes expresaron que debido a la falta de apoyo de la alcaldía y el gobierno central para la construcción de sus puestos de venta, un grupo de vendedores ha propuesto regresar al edificio del mercado quemado.

"Que solo nos saquen los escombros, que dejen limpio todo y nosotros vamos a ver cómo le hacemos, porque por lo menos allá tenemos un techo, ellos no se pusieron a pensar que viene el invierno y aquí las lluvias son fuertes y nos vamos a mojar y a perder la mercadería" comentó Alicia Rosales, una comerciante de granos básicos.

La semana pasada, en una conferencia de prensa, la alcaldesa Milena Calderón de Escalón, afirmó que no podía brindar una mayor ayuda a los afectados debido a la falta del FODES y señaló que será su sucesor, Gustavo Acevedo, quien deberá de cumplir con todas las exigencias hechas por los comerciantes.

Hasta este jueves, la causa del incendio en el mercado aún no se había establecido. Fuentes de Bomberos explicaron que no tenían un informe final sobre el origen del incendio en el centro de abastos, pero que tienen indicios que comenzó en un local donde había varios electrodomésticos y que se habría originado un cortocircuito.