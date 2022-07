Relato: Residentes de Santa Lucía: "Y en nosotros, ¿quién piensa?"

Vulnerable. La Colonia Santa Lucía, en Ilopango, fue una de las zonas afectadas por las lluvias que ocasionó Bonnie.

A Jasson, residente de la Colonia Santa Lucía en Ilopango, fue una vecina quien lo alertó de lo que ocurría. “El triángulo ya se inundó”, le dijo el sábado 2 de julio, cuando el país soportaba el embate de las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Bonnie. Jasson calcula que había pasado menos de un minuto cuando en su pasaje ya había una corriente de agua, que posteriormente entró a su hogar.

Las escenas que presenció este emprendedor de 35 años y el resto de vecinos de la colonia vienen repitiéndose por más de una década, en cada estación lluviosa. Afirman que si bien en 2020 el Gobierno les prometió resolver el problema, hasta ahora la situación persiste.

Jasson vive con su esposa y su hija de 2 años. “Cambié a la niña por cualquier cosa, porque si se pone feo, salimos y nos vamos para donde mi papá”, fueron las palabras que le alcanzó a decir a su esposa, antes de que el agua comenzara a entrar a su casa.

“No llegó nadie. Protección Civil pasó con la lancha hasta después (de la tormenta), no entraron al pasaje”.



Jasson, Residente de la colonia Santa Lucía.

En medio de la angustia, Jasson empezó a pedir ayuda a los soldados que rondan la colonia. No podía salir de su casa por la presión que la corriente de agua ejercía en la puerta. Cerca del triángulo de la colonia permanecen estacionadas unas lanchas, pero ese día, dice, no funcionaron. “Yo les estaba gritando a los soldados para que nos fueran a sacar en la lancha. Por una razón que no entiendo todavía, no pudieron encender la lancha. Al parecer, les dio problemas justo en ese instante”, relata.

Fue un joven de la misma colonia quien llegó y les ayudó a salir de la casa. “Entre los dos hicimos fuerza, logramos abrir la puerta y tuvimos que dejar que la casa se llenara para que el agua no nos succionara para adentro”, dice. Al salir, Jasson volvió la vista hacia su hogar. La materia prima de su negocio, sus herramientas y sus muebles flotaban en el agua. “Fue duro para nosotros con mi esposa”, afirma, a una semana de lo ocurrido.

El emprendedor intentó salvar algunas de sus pertenencias, pero fue poco lo que logró recuperar. Él y su familia se refugiaron en la casa de un vecino mientras la tormenta pasaba y el nivel del agua se reducía.

En un pasaje contiguo al de Jasson vive Marta (nombre ficticio), una adulta mayor que prefiere ocultar su verdadera identidad por temor a represalias. De la tormenta del sábado recuerda que bastaron unos minutos de intensa lluvia para que su casa se inundara y el agua alcanzara el metro de altura. “Entraba hasta por las ventanas”, dice.

Lo único que pensó en ese momento, dice, fue poner a salvo a sus nietas sobre una cama, que momentos después flotaba. No hubo tiempo de sacar ninguna pertenencia de la vivienda, explica, porque en momentos como esos, el tiempo solo alcanza para buscar la forma de resguardar la vida. Gracias a la ayuda de sus vecinos, Marta logró salir de su casa y ponerse a salvo, junto con su hija y sus nietas.

Los habitantes de la Santa Lucía aseguran que Protección Civil no llegó a tiempo para evacuarlos, sino que entre los mismos vecinos se apoyaron para sacar a quienes incluso estaban atrapados dentro de sus viviendas.

“No llegó nadie. Protección Civil pasó con la lancha hasta después (de la tormenta) y todavía, cuando yo estaba adentro de la casa del vecino, les grité: ‘¡Aquí estamos

nosotros!’. No les importó, pasaron de largo, en ningún momento entraron al pasaje, aun sabiendo que estaba inundado”, asegura Jasson.

Cárcava. El MOP dijo que los trabajos en la comunidad Belén resolverán en 50 % las inundaciones.

Promesas incumplidas

Desde 2020, afirman los vecinos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) les ha prometido resolver de raíz las inundaciones en la Santa Lucía. Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido una respuesta clara. Tampoco una visita de las autoridades para verificar los daños que ha sufrido la colonia con estas lluvias.

En agosto del mismo año, relata Marta, sostuvieron una reunión con el titular del MOP, Romeo Rodríguez. “Vino un sábado en la tarde noche, todos los vecinos le pueden decir. Él dijo: ‘no se preocupen, en 15 días el problema está solucionado y no se les vuelve a inundar’. Después de eso, a los cuatro o cinco días se volvió a llenar la calle (de agua)”, asegura. “¿Adónde está que habían terminado la obra? ¿Adónde está que ya no se nos iba a llenar?”, cuestiona.

“A nosotros no nos dan una solución, hemos perdido y seguimos perdiendo (...). Nosotros ya no tenemos (para reponer los daños)”.



Marta, Residente de la colonia Santa Lucía.

Ella fue parte de un grupo de vecinos que el 21 de septiembre de 2020 protestó en el Bulevar del Ejército para que les solucionaran el problema. Ese mismo día, recuerda Marta, escucharon cómo Rodríguez desestimó la protesta en una entrevista del Canal 21 y dijo que acción tenía fines políticos. El país estaba a cinco meses de las elecciones municipales y legislativas. “Creería hace poco, unos dos o tres días (antes de la protesta) estuvo por ahí el alcalde de Ilopango (Adán Perdomo), estuvo el procurador de Derechos Humanos (Apolonio Tobar). Incluso hay personas que nos han mencionado, porque yo estuve pendiente, y una de las cosas que decían es que les habían dicho que se manifestaran para que nosotros hicieramos un desvío de agua”, dijo el funcionario en la entrevista.

Incluso la Secretaría de Prensa de la Presidencia difundió en redes sociales un video con estas declaraciones y con opiniones de presuntos habitantes de la colonia. “MOP advierte que protestas por habitantes de colonia Santa Lucía son con fines electorales”, es el titular del video en el canal de YouTube de la secretaría. “Esto no es algo político - reclama Marta, entre lágrimas-, se estaba burlando de nuestro dolor”.

Trabajos. El Gobierno ha publicitado en sus redes sociales los trabajos en Brisas de San Francisco.

Hasta ahora, los habitantes dicen que no han recibido una visita de Rodríguez, quien desde el domingo ha hecho apariciones públicas y conferencias de prensa en puntos afectados por las lluvias. Ayer estuvo en la Comunidad Belén, también en Ilopango, donde LA PRENSA GRAFICA le consultó si también verificaría los daños en la Santa Lucía, pero evadió responder. “Estamos cerca de la gente. Si no, pueden llegar y tomar fotos de los muros que estamos construyendo (en el lugar)”, dijo.

Marta considera que el Gobierno focaliza su atención en ciertas zonas u otro tipo de proyectos, y limita la ayuda en colonias vulnerables. “Y dígame, ¿es justo para uno? Cuando se están haciendo ciclovías con millón y medio, en el otro lado están haciendo puentes o supercarreteras, o un hospital para perros que vale no sé cuánto. Cuántos millones. ¿Y nosotros aquí?”, cuestiona. “(El ministro) no nos acepta ningún mensaje, no nos recibe y no nos atiende. ¿Y nosotros qué? Y en nosotros, ¿quien piensa?”, agrega.

Rodríguez anunció ayer el inicio de obras de mitigación en la Comunidad Belén. Los trabajos, dijo, incluyen la reparación de seis cárcavas y aseguró que esto reducirá las inundaciones en 50 %. Mientras tanto, en la casa de Marta una línea oscura, como si hubiera sido dibujada, recorre el interior, recordándole el nivel que alcanzó el agua aquel sábado, y sus muebles aún tienen una capa de polvo y lodo seco. La hija de Jasson tiene temor de regresar a la casa, donde vio cómo el agua arrasaba con todo.

PROTESTA. El 21 de septiembre de 2020, habitantes de la Santa Lucía protestaron en el Bulevar del Ejército por las inundaciones que enfrentan en cada lluvia. El Gobierno deslegitimó la acción y dijo que esta respondía a intereses partidarios.