Relato: “Yo perdí a mis amigos. Recordar eso es llorar”

Eduviges Morán, de 70 años, recuerda la noche del 29 de octubre de 2020 con pesar. Él es una de las pocas personas que aún residen en la comunidad Los Angelitos II, en Nejapa, que el año pasado sufrió un deslave donde fallecieron 10 personas.

Morán recuerda despertar con los gritos y el llanto de su hijo, quien alertaba de lo que ocurría. No encuentra las palabras para describir lo que vio, pero de su memoria no borra los gritos de sus vecinos. Él vive a más o menos una cuadra de la "zona cero", como se conoce al punto por donde pasó el alúd de lodo y piedras. Su casa no resultó dañada, pero es visible su frustración por no haber podido ayudar a muchas personas, debido a la magnitud del desastre.

Las comunidades Los Angelitos II se encuentran ubicadas en las faldas del volcán de San Salvador y es una zona de riesgo.

En octubre del año pasado, tras varios días de intensas lluvias, las rocas y la tierra crearon un bloqueo en la ladera del volcán. El agua, buscando salida, rompió el dique que le impedía el paso. Entre las 10:00 y las 11:00 de la noche del 29, el deslave destruyó la comunidad.

Y como a la media hora, ahí venían las patrullas. Pero ya no podían hacer nada porque todo esto, aquí, esta calle, quedó tapada. Habían policías, militares”.



Eduviges Morán

"Recordar es muy triste para nosotros", dice Gloria de Mercedes este 19 de octubre de 2021, a 10 días para conmemorar el primer año del deslave. En el deslave fallecieron varias personas queridas por la comunidad, dice.

De acuerdo con una reconstrucción del periódico digital El Faro, Protección Civil falló en avisar a tiempo del riesgo en la zona por las fuertes lluvias que se esperaban esa noche, pues no activó el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Sin esta información, ningún protocolo se activó para socorrer a las familias en Los Angelitos II.

Eduviges Morán, al recordar esa noche, cuenta cómo escuchó los gritos de auxilio de un vecino cercano, atrapado en su vivienda, y al que no pudieron ayudar porque la cantidad de lodo, piedras y escombros se los impedía.

"Gritaba un señor de apellido Barrios", relata. "La esposa de él contaba que, cuando dormía, se ponía un mosquitero para que no lo picaran los zancudos. Allí quizá se manió él y no podía salir", agrega. "¿Cómo nosotros le podíamos dar auxilio?", se lamenta.

Tras 70 años viviendo en la comunidad, asegura que nunca habían vivido nada como eso.

"Uno hasta llora de verse en esa situación, uno siente a las personas... Éramos amigos de años, ellos aquí se criaron, aquí llegaron a viejos", dice sobre sus vecinos fallecidos.

Tragedia. El próximo 29 de octubre se conmemorará un año del deslave que arrasó con un centenar de viviendas en la comunidad Los Angelitos II, de Nejapa.

Morán comenta que, luego de media hora, cuando los gritos de su vecino ya habían parado, las autoridades se hicieron presentes. "Pero ya no podían hacer nada porque todo esto, aquí, esta calle, quedó tapada", relata.

A la zona llegaron militares, policías y funcionarios. Un recuento realizado por LA PRENSA GRÁFICA durante la cobertura periodística del deslave encontró que 15 cuentas de Twitter del Gobierno realizaron 342 publicaciones sobre la tragedia entre las cero horas y las 2:00 de la tarde del 30 de octubre de 2020. Se compartieron fotos, videos y frases de los funcionarios en la "zona cero", pero en ese momento muy poco se sabía sobre las personas rescatadas, cuántas estaban albergadas y cuántas en hospitales.

“Recordar es muy triste para nosotros, porque hace un año nosotros perdimos a personas que era muy importantes y queridas por la comunidad”.



Gloria de Mercedes

El balance final fue de nueve personas fallecidas, un cuerpo desaparecido y 135 casas dañadas.

Luego del desastre, don Eduviges cuenta que recorrió zona, llegó a las casas donde vivían sus amigos, pero sus amigos ya no estaban.

"Uno se pone a llorar de ver cómo ha quedado esto, de ver las situaciones causadas por la naturaleza y ver donde un amigo, su esposa y su niña se murieron. Él era un gran amigo", dice.

Zona inhabitable

Pese a que la zona ha sido declarada como inhabitable, Gloria de Mercedes asegura que ella y su familia se han mantenido en la zona porque es el lugar que conocen. Allí pueden tener a sus animales y mantenerse cerca de sus lugares de trabajo, que para la mayoría es el campo.

La vivienda de Mercedes tampoco fue afectada por el deslave del año pasado, por lo que no fue trasladada a Ciudad Marsella, un proyecto urbanístico ubicado en el kilómetro 34.5 de la carretera a San Juan Opico. Sin tomar en cuenta sus opiniones, el Gobierno las trasladó a esa residencial.

Santiago Rodríguez, pastor de la iglesia luterana y miembro del colectivo "Salvemos Valle El Ángel", explica que 56 familias de la zona, de la comunidad Los Angelitos I y II, fueron trasladadas a Ciudad Marsella. De estas, 30 eran de Los Angelitos II, ya que sus hogares fueron completamente destruidos. Según datos oficiales, 135 viviendas fueron afectadas por el deslave.

Eduviges Morán tampoco piensa dejar su vivienda en Los Angelitos. Él sostiene que, en toda su vida viviendo en la zona, nunca había pasado nada como lo de la noche del 29 de octubre y espera que no vuelva a ocurrir. Asegura que no corre riesgos en el terreno donde vive.

Propuesta. Oenegés solicitaron ayer a la alcaldía de Nejapa reformar la ordenanza que regula el uso del suelo.

Piden reformas

A un año del deslave, organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de reforma a la ordenanza de ese municipio para incorporar medidas que minimicen el riesgo a desastres.

La Mesa Ambiental de Nejapa y el Colectivo "Salvemos Valle El Ángel" señalaron que las municipalidades han sido poco exigentes en la aplicación de leyes que garanticen la protección de los suelos y contribuyan a minimizar los riesgos ambientales.

Julio Martínez, párroco de la Iglesia de San Gerónimo, en Nejapa, dijo que "es importante no perder de vista los daños que puede haber cuando se está dañando a la tierra (...). Este cuidado significa también velar para que en nuestros municipios los suelos se utilicen de manera adecuada".

Conmemoración para las víctimas del deslave

Oenegés de la sociedad civil anunciaron que el 29 de octubre próximo conmemorarán el deslave ocurrido en Los Angelitos II. El acto se realizará en la “zona cero” a partir de las 3:00 de la tarde y se espera la presencia de personas que perdieron a familiares en la tragedia.

“Que nunca se olvide lo que pasó y que esta ordenanza municipal que se está planteando elaborar, cada día que se reúna el consejo municipal para aprobar, que siempre esté en la memoria de los concejales, del señor alcalde y de las autoridades. Ese 29 de octubre del 2020”, dijo Santiago Rodríguez, pastor de la iglesia luterana y miembro del colectivo “Salvemos Valle El Ángel”.