Relato de liberado fue expuesto ante la CIDH

Samuel, nombre ficticio para proteger su identidad, es un estudiante que sufrió una detención arbitraria durante el régimen de excepción y de los pocos que han sido liberados. Para él todo comenzó el lunes 18 de abril de 2022.

"Yo me dirigía de casa a comprar tortillas cuando venía una patrulla de los agentes policiales y me detuvieron. Estando dentro de la delegación los agentes me llevaron el acta policial en la cual se me acusaba injustamente de agrupaciones ilícitas, cuando yo jamás he pertenecido a ninguna pandilla ni he colaborado con ellos", relató Samuel.

Poco después fue trasladado hacia el Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, a la celda 22 del sector cinco. Samuel cuenta que solo recibían desayuno y cena. "A veces la comida llegaba ácida porque estaba próxima a pudrirse", expresó.

En la misma celda había aproximadamente 70 personas, de las cuales solo alrededor de 30 pertenecían a pandillas, según narró Samuel a la CIDH.

"Los demás éramos estudiantes, habíamos personas agricultoras, albañiles. Es decir, toda la fuerza de trabajo del país estaba recluida en esos centros penales. Únicamente por residir en zonas que pertenecen a pandillas", contó en su intervención.

Dijo que a muchos les dio gripe, tos y no recibieron atención médica. "Dos personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Nos dimos cuenta porque subían personas en camillas y cuando regresaban bajaban cubiertos con una manta".

Samuel comentó que anterior al régimen él era un joven que no desconfiaba de las autoridades del país. Ahora, dice, al ver una patrulla o un agente policial siente miedo.

"No se crean la publicidad que el Gobierno hace, no se crean que todos son pandilleros, cuando eso no es así", concluyó Samuel en la audiencia.

Luis, otro capturado que salió libre por falta de pruebas en su contra luego de pasar 30 días en Mariona, brindó su testimonio y denunció golpes, hacinamiento, insalubridad, maltrato y lanzamiento de gas.

Al igual que Samuel, Luis y otros casos expuestos públicamente, 456 personas más han sido liberadas por detenciones arbitrarias, según Fiscalía.