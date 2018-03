RelatoCon decir la nueva dirección basta

Lee también

A los ciudadanos no se les está exigiendo la declaración jurada para poder modificar la dirección de domicilio que aparece en el Documento Único de Identidad (DUI). La mañana ya ha comenzado a correr, el reloj marca las 9, y ya hay una fila de personas esperando a pasar en el Duicentro del Centro Comercial Galerías. Para hacer más llevadera la espera, los solicitantes hablan entre sí. El clima, el fútbol, la situación de delincuencia, incluso la política son temas que se escuchan en la plática.Antes de entrar a la oficina, los que llegan esperan en una fila mientras dos empleadas del duicentro les revisan los documentos que llevan y les dicen si son los correctos tomando en cuenta el trámite que quieren realizar.El Código Electoral estipula que el ciudadano debe presentar una declaración jurada para dar veracidad en caso de querer cambiar su domicilio. Daniel Hernández, Juana del Carmen González, Óscar Chacón y Joaquín Andrés Ramos son cuatro ejemplos de que en efecto no se está solicitando lo que el Código Electoral exige para poder realizar la modificación de la dirección. Los primeros tres mencionados venían juntos desde su municipio en el departamento de La Paz a cambiar la vieja dirección de su domicilio por una nueva.Hernández, González, Chacón y Ramos dijeron al salir del duicentro que no habían presentado ninguna declaración, tampoco un recibo de servicios básicos, que solo le habían dicho a la persona que los atendió la nueva dirección. Lo único que presentaron fue el DUI a modificar y el recibo por $10.31.En el duicentro del referido centro comercial, las dos empleadas que atienden a los que hacen la fila dicen en repetidas ocasiones que si van a modificar la dirección de su domicilio se deben saber “a la perfección” la otra para decirla ante el empleado que le realice el proceso de reposición del documento.“Indispensable el DUI a modificar, tiene que traer el último documento que se le extendió, el pago del recibo y ya. Solo eso, si se puede a la perfección el domicilio no necesita ni recibo ni nada”, repitió una de las empleadas cuando se le volvió a preguntar el proceso.Lo que las empleadas piden no se alejó de lo que la operadora del “call center” de los duicentros respondió cuando, mediante una llamada, se consultó sobre qué documentos eran los que se deben presentar si se quiere cambiar el domicilio. “Tiene que llevar su DUI actual y cancelar $10.31 en cualquier banco. Cuando usted ha pagado eso, se va con su DUI y su recibo de pago, y verbalmente dice su nuevo domicilio”, dijo.