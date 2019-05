Relator de la ONU pide quitar el nombre de coronel Monterrosa a cuartel en San Miguel

El relator especial de la ONU Fabián Salvioli pidió este viernes a las autoridades de El Salvador que se quite el nombre del teniente coronel José Domingo Monterrosa, vinculado a la masacre El Mozote, a la Tercera Brigada de Infantería ubicada en el municipio de San Miguel (este).

"He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa al destacamento militar. No se le puede rendir honores a alguien responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos?, expresó el relator para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, quien realizó una visita oficial en El Salvador.

El coronel Domingo Monterrosa fue asesinado en 1984 por la guerrilla y es considerado por sectores de la derecha como héroe de guerra.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993, que da cuenta de las violaciones a derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992), señala que Monterrosa era el comandante del élite Batallón Atlacatl, cuyos miembros perpetraron la masacre El Mozote en diciembre de 1981.

En enero de 2012, el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) pidió perdón por la masacre y ordenó al Ejército hacer la "revisión de su interpretación de la historia" para que no se siguiera rindiendo tributo a presuntos violadores de los derechos humanos.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros sitios aledaños.

Un censo del Gobierno dado a conocer a finales de 2017 da cuenta de que en El Mozote fueron ejecutadas por el Ejército 986 personas, de las que 552 fueron niños y 434 adultos.

La mayoría de las personas asesinadas por la Fuerza Armada fueron niños de entre cero y 12 años, que sumaron 475, mientras que los muertos entre 13 y 17 años alcanzaron la cifra de 64, con lo que el número de menores de edad representan el 54,5 por ciento de los asesinados.

Las edades del resto de personas ejecutadas estaban entre los 18 y más de 61 años, pero entre las víctimas también se encontraban 12 mujeres embarazadas.