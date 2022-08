Relator de la ONU pide respeto para la libertad de asociación en El Salvador

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Clément Volue, enfatizó, durante el foro "¿Por qué es importante la libertad de asociación?" que este derecho debe ser respetado por los Estados y no debe ser sancionado, pues es una "medida democrática".

"El ejercicio de los derechos, de esta garantía que los Estados aceptan, no debe ser finalizado o sancionado, de lo contrario es realmente un problema porque los ciudadanos no tienen la posibilidad de acceder a los derechos o no pueden utilizar una medida democrática, porque este derecho de asociación es una medida democrática", aseveró.

Argumentó que los ciudadanos deben organizarse por sus desafíos e intereses. De igual forma cuando existe indiferencia del Gobierno. "Hay una preocupación cuando el Gobierno no escucha y es cuando también se pueden organizar, realizar protestas, reunirse y emitir un mensaje porque están exigiendo sus derechos fundamentales", expuso.

También destacó que los Estados tienen la obligación a nivel internacional de implementar que toda la población pueda gozar de derechos fundamentales, como la libertad de asociación.

"Mi papel es ayudar a entender porqué es importante defender este derecho para todos los ciudadanos, para que ellos mismos puedan ser agentes de cambio de sus países", sostuvo el relator en el evento desarrollado ayer por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con la participación además de Cristosal.

La directora de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, expuso que algunas de las limitantes a esta garantía es la falta de acreditación de titulares de grupos sindicales.

Asimismo los ataques directos a organizaciones de derechos humanos y la suspensión de este derecho durante 147 días del régimen de excepción.