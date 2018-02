Relatora ONU recomienda quitar medidas extraordinarias en penales

La relatora de las Naciones Unidas sobre desplazamientos forzados, Agnes Callamard, instó esta tarde al Gobierno a que suspenda las medidas extraordinarias en los penales que, entre otras cosas, prohíben las visitas para los reos de seis cárceles.

"Las condiciones espantosas que he presenciado (en cárceles) no puede explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a concluir que es para deshumanizar a los detenidos (...). Estas medidas (extraordinarias) deben cesar inmediatamente", declaró la relatora Callamard.

La relatora realizó una visita de 12 días al país. Esto le permitió sacar algunas conclusiones acerca del discurso de algunos políticos respecto al problema de inseguridad del país.

"Me preocupan los comentarios del presidente de la Asamblea (Guillermo Gallegos) porque parecen provocar la violencia o justificar prácticas que no deben incluirse en El Salvador. Miente quien venda a la población que la violencia se resuelve rápido solo con represión", dijo Callamard.

"Insto al gobierno de Estados Unidos a que extienda de nuevo el TPS para El Salvador", dice Callamard. — LPGJudicial (@LPGJudicial) 5 de febrero de 2018