“Relatora vio que celdas estaban sobrepobladas y eso no le pareció humano”

El hacinamiento carcelario fue la razón por la que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, dijo que el trato a los reos es “deshumanizante”. A esa conclusión llegó Marco Tulio Lima, titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

“La relatora, entiendo yo, que cuando se refiere a deshumanizante se refiere a que las cárceles, las celdas, tienen una cantidad superior a la capacidad que tiene instalada. Desde luego que una cárcel que tiene 514 % de hacinamiento se va a ver una situación bastante dramática... Entonces ella vio que unas celdas estaban sobrepobladas y eso, pues, no le pareció humano”, dijo Lima a LA PRENSA GRÁFICA.

Después de finalizar su misión de 12 días al país, y de visitar varios centros penitenciarios, Callamard concluyó: “Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”.

Lima aseguró que trabajan para reducir el hacinamiento, un problema que según él comenzó en 2002, pero que su apuesta es reducirlo. Agregó que todas las cárceles tienen agua potable. También los reos que guardan detención en las cárceles donde hay estado de emergencia, les entregan un botiquín que tiene papel higiénico y cepillo de dientes.

“Yo estuve revisando esta semana con los directores de los centros que todos tienen disponibilidad de agua potable. No hay ningún centro que no tenga agua. A los que estaba bajo las medidas extraordinarias les entregamos su botiquín. Y, además, se les da alimentación”, señaló.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, tampoco está de acuerdo con la evaluación de la relatora de la ONU.

“Ella (Callamard) dijo en su informe que hay que eliminar algunas medidas que son deshumanizantes para los privados de libertad... ¿Quién va a venir a decir que estamos deshumanizando el sistema penitenciario? Quien así lo diga no lo conoce. Ni mucho menos lo conoció como era antes. En dos años, 2016 y 2017, hemos avanzado en un problema”, se defendió el ministro de las palabras de la relatora.