Relatos de albergue: "Solo nos dan cinco minutos para bañarnos"

A sus 53 años, Gabriela ya no tiene esperanzas de salir del albergue donde la tiene detenida el Gobierno desde hace más de 40 días. Eso es en la sede de Ciudad Mujer, municipio de San Martín (San Salvador).

Gabriela (nombre ficticio) explica que si revela su nombre real es posible que la doctora del albergue donde está tome represalias en su contra. Ella lo único que pide es ver a sus hijos, nietos y esposo, quien como ella también está detenido por supuestamente violar la cuarentena domiciliaria instaurada por el Gobierno para prevenir la pandemia de la covid-19.

"No nos dejan que vengan a dejarnos cosas, ropa o comida. No podemos ver a nuestras familias. La prueba nos la hicieron la semana pasada y dicen que tal vez pueda venir la respuesta en mayo", explica Gabriela, quien detalla que otra de las cosas que extraña a parte de abrazar a su familia es atender a su negocio.

Ella fue detenida por las autoridades el 21 de marzo pasado, cuando el presidente Bukele anunció habría cuarentena domiciliaria a nivel nacional. Ella iba junto a su esposo cuando fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Su misión era transportar una refrigeradora y unos galones de agua hasta su negocio. No lo lograron, detalla, porque se encontraron con los policías en las cercanías de la colonia Ciudad Futura, en el municipio de Cuscatancingo.

Una vez detenida, a Gabriela la llevaron por un día a la delegación policial en la entrada de Ilopango (siempre en San Salvador), donde le tocó dormir en el suelo. Ella no tuvo la dicha de tener una colchoneta, explica, como ha sido el caso de algunas de sus compañeras del albergue tras ser detenidas.

La rutina diaria de Gabriela comienza a las cinco de la mañana cuando las autoridades del albergue las despiertan. El deber de cada una de las 23 mujeres detenidas es agarrar sus cosas e irse al baño. Tienen cinco minutos cada una para asearse. No más, detalla.

Tras eso, como el centro no permite visitas, algunas de las detenidas se rebuscan por lavar sus ropas. Todas juntas, hasta unos días, hacían turnos para enjuagarlas en un lavamanos. María, compañera de Gabriela, explica que la última vez que vieron a la doctora del albergue estaba enojada porque habían arruinado un lavamanos; era ese el lugar designado por las 23 mujeres como limpieza de sus ropas.

"Aquí nos tienen durmiendo con sábanas sucias. Nosotras hacemos la limpieza. Aunque eso sí, del estrés, me había salido un absceso en la oreja y me comenzaron a inyectar", recuerda Gabriela en voz baja a través de una nota de voz esperando no ser sorprendida por las autoridades.

Junto a Gabriela, esa noche del 21 de marzo, la Policía también detuvo a una pareja de ancianos. Ellos son sus vecinos y los acompañaron a ir por la refrigeradora. Tienen más de 70 años, "ya me avisaron que los dejaron ir", quizás por la edad, supone, mientras explica que a su casa llegaron investigadores de la Policía a preguntarle a sus hijos por qué estaba violando la cuarentena.

"A ellos los llevaron a la sede de Ciudad Mujer que está ahí por Santa Ana. A mi esposo lo tienen en Ciudad Mujer; pero acá por Colón", explica al decir que aunque sea por mensaje sabe que su familia está bien. Sin esperanzas, Gabriela agrega que estima que estará encerrada al menos 50 días. Del tiempo que puede permanecer junto a las otras 22 mujeres no le dice nadie. Aunque sabe que hay personas asintomáticas y que tienen coronavirus, ella estaría conforme que al menos le dijeran que no tiene la enfermedad.