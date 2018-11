Relatos de horror desde la zona occidental

Él llegó ese día como a las 10 de la noche borracho, casi botándole el portón. Llevaba una pistola, y le dijo: “Si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. Te voy a matar”. La frase típica de la violencia machista.

Ella abrazó hacia sus piernas a su hija de cinco años, mientras sostenía con el otro brazo a su hijo, al hijo de ambos, de 10 meses. Y le contestó: “Si me vas a matar, matame con todo y los niños, porque yo a ellos no quiero dejarlos solos”.

Él no amagó: disparó. La mató. Y después se suicidó.

Este es el feminicidio que más ha marcado a Kathya (nombre ficticio), una joven de 28 años que conocía a la víctima, habían sido amigas desde hacía 10 años, cuando estudiaban bachillerato.

“Cuando me veía vestida con el logo de Oxfam en la camisa, me preguntaba que qué hacía, que en qué trabajaba. Y yo le decía que en prevención de violencia contra la mujer. Pero ella siempre quería saber más, y me decía: ‘Sí, pero cómo, qué más hacés allí’. Me daba la impresión de que quería saber qué hacer, pero nunca me contó que ella estaba siendo víctima de violencia”, lamenta.

Fue hasta después de esta tragedia, ocurrida hace pocos meses, que Kathya ha sabido todo lo que sufrió Claudia (nombre ficticio) a manos del asesino, un hombre de 44 años, policía e hijo del alcalde de la ciudad: la celaba, la obligó a que procrearan un hijo para mantenerla atada a él, como para garantizar que no lo dejaría, le quebró varios celulares cuando le encontraba conversaciones con sus compañeros de trabajo, se le aparecía de repente en la oficina para intimidarla, violencia sexual, psicológica, física, verbal y más.

“La niña vio todo. Está mal. Está con psicólogo. Ella fue quien salió corriendo a la casa de su abuela (materna, a la par de la casa donde ocurrió la barbarie) a decirle que habían matado a su mamá. Ella también vio cuando él se mató allí mismo”, cuenta Kathya.

Y este es apenas uno de muchos casos que ha conocido a causa de su trabajo, como colaboradora de Oxfam, capacitando a la niñez y a la adolescencia de escuela en escuela, de comunidad en comunidad, sobre qué es violencia y cómo prevenirla.

Kathya prefiere no revelar su verdadera identidad porque empoderar a las niñas y a sus madres le significa un peligro.

Junto a Kathya está sentada Paula (nombre ficticio), una joven de 23 años que también trabaja con Oxfam en el programa de prevención de la violencia contra la mujer, que este jueves, 15 de noviembre, las tiene reunidas junto al equipo de LA PRENSA GRÁFICA realizando uno de los tres talleres de teatro con más de una docena de adolescentes, con el objetivo de identificar cuáles son sus imaginarios sociales sobre violencia de género.

“Yo escuchaba lo de prevención de violencia de género, pero hasta después de que me empoderé pude saber qué es”.

Kathya, colaboradora de Oxfam

Minutos antes, ella también había contado una historia: la de una niña de 12 años que fue violada, en su propia casa, por una persona de su propia sangre cuando ella apenas tenía seis. Para este texto, la llamaremos Samantha.

Kathya y Paula la conocieron porque se acercó para participar en los talleres de teatro y con el pasar del tiempo fue acercándoseles en señal de confianza hasta que llegó un punto en el que eran muchos los días que la niña les preguntaba si se podía ir a dormir con ellas a sus casas, pero no había aún suficiente confianza como para explicarles que lo que quería era no tener que regresar a pasar la noche en su propia casa.

“Mi mamá y yo, por prevención, porque en la casa hay hombres y tampoco queríamos que la gente fuera a pensar mal o algo, siempre la llevábamos de regreso a su casa, con sus abuelos, porque la mamá de ella se acompañó con un hombre que no es el papá y los abuelos se la quitaron, así que vive con ellos y con sus tíos, pero ella les dice hermanos”, explicó Paula.

Expresión. Una de las enseñanzas claves del taller consistió en generar conciencia entre adolescentes y jóvenes sobre la importancia de no callar la violencia.

Recién la semana pasada, Samantha salió de su casa para no regresar. Su abuela cree que se acompañó con alguien, pero la realidad es que se fue huyendo de su violador, de esa persona que ha seguido abusándola desde los seis años.

“Ella se desahogó y tuvo el valor de confesar que fue violada y que fue un tío. Y dijo que en varias ocasiones, para salvarse, dice que le decía que andaba con su menstruación”, comentó Paula.

Como Samantha, son muchas las víctimas menores de edad que no son conscientes de que han sufrido una agresión sexual sino hasta que llegan a la etapa de la adolescencia, porque la educación sexual es una carencia tanto en el ámbito familiar, y en la zona rural todavía más, como en el sistema educativo nacional.

Y así hay otras historias. Muchas más. Y todas de la misma zona, en un departamento en la zona occidental. Pero está tan arraigada la violencia de género en este lugar que quienes hablan no se quieren identificar, más allá de tener miedo por sus vidas, temen perder la oportunidad de seguir haciendo su trabajo: empoderar a más mujeres y concienciar cada vez a más hombres sobre este tema.

Celeste, otro nombre ficticio, afirmó que solo el año pasado hubo 12 feminicidios en esa comunidad.

Celeste trajo a cuenta otros casos: el de los pandilleros que obligan a las niñas o a las adolescentes a sostener relaciones sexuales con ellos. “Una de estas niñas tiene 13 años y ya tiene un niño de cinco meses. Muchas veces hay casos en los que no nos podemos involucrar y no los podemos parar porque nos pueden matar y a ellas también las pueden matar. Lo único que nos queda es enseñarles a prevenir un embarazo temprano con métodos anticonceptivos”, explica.

“A muchas no las dejaban asistir a las charlas, así que buscamos la estrategia de ir a los centros escolares”.

Paula, colaboradora de Oxfam

Otro de los casos que vio de cerca fue el de una joven que estaba planchando la ropa de su esposo cuando escuchó que se cayó su bebé. Por salir corriendo a auxiliarlo, dejó puesta la plancha de forma que se quemó lo que estaba planchando.

Cuando el hombre vio su ropa quemada, lo que hizo fue darle a ella un planchazo en la espalda, para que no se le olvide que tiene que estar más pendiente y tener más cuidado.

“Y este tipo de violencia está tan arraigada que ella lo que dijo fue: ‘Es que yo tuve la culpa. Yo me descuidé’. Imagínese”, dijo Celeste.

Pero no solo las mujeres cuentan historias.

Un joven de 18 años, estudiante de noveno grado, también se atrevió a hablar sobre un caso cercano: cerca de su casa vive un primo que es menor que él por dos años, tiene 16 y suele golpear a su esposa, quien también tiene 16.

“Él dice que no. Pero uno ya sabe en lo que él anda. Él es... marero... entonces, él dice que los hombres así tienen que ser, y como él estaba acostumbrado a que el papá de él golpeaba a mi tía, él hace lo mismo con su mujer. Y él dice que eso es normal y que así va a ser siempre, y que no va a cambiar y que no quiere que nadie le ayude”, contó Andrés (nombre ficticio).

Algunos años atrás, al tío de Andrés lo mataron. Y la tía decidió irse, cansada del maltrato del esposo y del hijo, por lo que este primo vive solo con la abuela, quien también ya está cansada de esa violencia.

“Mi abuela ya le dijo que ya no lo quiere allí, que ella se va a quedar solo con la mujer de él y la hermana de él, mi prima”, agregó.

No hace mucho, Andrés fue junto con su mamá a sacar de la casa de su primo a la esposa para curarle los golpes y tratar de ayudarla, “pero ella dice que lo quiere y que, haga lo que haga, ella siempre lo va a querer y no lo va a dejar”.

“Para mí, eso no es normal, porque yo no siento que sea menos hombre por no golpear a las mujeres. Cuando la fuimos a traer con mi mamá, él le quería pegar y ella estaba cargando al niño, que no tenía ni un mes de nacido, porque ella estaba en la dieta y la golpeaba bastante. A mí me duele que la golpee. Es bien feo”, añadió.

Para Andrés, participar en este tipo de talleres sobre imaginarios sociales es de beneficio para muchos jóvenes o adolescentes que no saben qué es violencia de género.

“Hay veces que nos dan conocimientos de cosas que no sabemos. A veces hay cosas que hemos oído, pero no sabemos qué significan. Sabemos las palabras, pero no el concepto”, destacó.

Según un estudio de Oxfam, el 82 % de las mujeres entre 20 y 25 años aguanta violencia por parte de un hombre por proteger a sus hijos; 65 % aguanta la violencia por dependencia económica; el 70 % porque cree que la violencia por parte de su pareja es una cuestión normal. Además, el 39 % de las mujeres entre 15 y 19 años piensa que nadie debería meterse en los pleitos entre parejas.

Experiencias. Los participantes relataron historias de sus propias vidas sobre violencia.