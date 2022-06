Remberto Rosa, el diseñador que hace letras y diseños en vinil con ayuda de una cuchilla en tan solo cinco minutos

Su nombre es Remberto Rosa Ponce, tiene 55 años y se gana la vida polarizando carros y elaborando letras o leyendas en vinil. Remberto estudió diseño en el Centro Nacional de Arte (CENAR) a mediados de los años 80, lo que le permitió trabajar con empresas como Freund y Siman, según cuenta, así como en la titulación de la nomenclatura de San Salvador, contratado por las alcaldías capitalinas de turno.

Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Según él, el aparecimiento del diseño gráfico digital lo afectó, ya que desde que apareció la posibilidad de hacer todo tipo de trabajos en computadora, su trabajo y demanda por sus conocimientos disminuyó.

"A mí, la computadora y diseño gráfico por computadora me afectó; por eso hoy trabajo en la calle, con clientes que quieren letras o polarizar, es poco, pero sirve para comer", dijo.

Y es que por el diseño de dos nombres cobra $5.00 dólares, mientras que por polarizar un vehículo sedán de cuatro puertas cobra $25.00 dólares. La rapidez y facilidad con que lo hace sorprende a los clientes. "A mí me gusta traerle trabajo ya que él se rebusca desde temprano, me ha hecho unos 20 trabajos durante el tiempo que lo conozco", explicó Carlos Hernández, quien llegó al parqueo de una gasolinera de Soyapango para que le fabricara y colocara los nombres de sus hijos en el parabrisas delantero de su carro.

El diseño de dos nombres le lleva menos de 10 minutos y polarizar un sedán, menos de media hora. Así se gana el dinero Remberto, quien nació en San Vicente, pero luego de abandonar su hogar a los 14 años para tratar de ganarse la vida, fue adoptado por José Elías Aparicio, quien o llevó a su casa y le enseñó a pintar rótulos. "Cuando trabajé en rotulación con pintura y también aprendí soldadura eléctrica, ya que van vinculados", explicó.

"José Elías me recogió de la calle, todo lo que sé es gracias a él. Elías ya murió, pero fue él quien me ayudó cuando dejé la casa, cuando me echaron", recuerda Remberto.

Este emprendedor, quien gusta del fútbol y lo juega en la posición de delantero, ha tratado de ayudar a varios jóvenes de la calle enseñándoles lo que él sabe, pero dice que no les gusta. "He tratado de enseñarle como a 20; al último le dije que llevara un cuaderno para que apuntara todo, pero no lo hizo. A la tercera vez que le dije si quería aprender y me salía con mentiras; dejé de insistir", detalló.

Remberto sigue abierto a enseñar a las personas que quieran, de preferencia jóvenes, y para ello puede escribirle al WhatsApp 7052-2651 ó buscarlo en la gasolinera Texaco del bulevar del Ejército.