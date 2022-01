Remueven a jueza que no admitió demanda de diputada Marcela Pineda contra Jeannette Aguilar

La jueza Gladys Margarita Salgado, que hasta el 23 de diciembre fungía como presidenta del Tribunal Sexto de Sentencia, fue removida de su cargo y enviada a otra sede judicial. Esto, luego que decretara a inicios de diciembre de 2021 que no admitía la demanda interpuesta por la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, contra la investigadora Jeannette Aguilar.

Fuentes judiciales confirmaron la destitución de la funcionaria judicial y aseguraron que esto se debió a que ella no admitió la solicitud de demanda contra Aguilar y fue enviada a una sede judicial del municipio de Panchimalco.

“En el mensaje no se observa ninguna frase difamatoria y al no reunir los requisitos establecidos en la ley, este tribunal no admite la demanda", es parte de la resolución a la que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso.

La demanda fue interpuesta el 6 de diciembre de 2021 en el Centro Judicial Isidro Menéndez, y según la legisladora, Aguilar la difamó con una frase que la investigadora puso en redes sociales del ex presidente uruguayo Pepe Mujica, en la que hace alusión al estilo de vida de los políticos.

Sin embargo, abogados penalistas consultados en esa ocasión aseguraron que no existía ningún delito. Marcela Galeas señaló que en dicha conducta debían cumplirse ciertos elementos objetivos y subjetivos del delito y ninguno percibe en el tuit que escribió Aguilar y por el cuál fue acusada.