Renacho Melgar acusa al Ministerio de Cultura de censura.

El artista plástico Renacho Melgar denunció a través de sus redes sociales haber sufrido censura de parte del Ministerio de Cultura.

Según Melgar, en junio pasado fue invitado por la referida dependencia de Estado a participar en la Tercera Muestra de Dibujo Contemporáneo 2021, que se celebrará en la Sala de Exposiciones de San Jacinto, a partir del 20 de octubre próximo.

De acuerdo con el artista, a pesar de no comulgar con las políticas culturales estatales, decidió aceptar la invitación con el objetivo de plasmar a través de su obra la dura realidad del país y la "desfachatez de los actuales gobernantes".

"Así que me fui en un viaje para hablar de la situación política nacional, pero más allá de lo político creo que es una postal urbana hablando desde la violencia, pero desde la óptica de los victimarios. Decidí abordar la migración, las desapariciones forzadas, los feminicidios. En resumidas (cuentas) esa es la pieza", afirma.

Foto: cortesía

Melgar señala que la temática de la muestra era abierta y que las obras solo debían ajustarse a ciertas características detalladas en las bases: cuatro piezas por artista, de un metro por un metro máximo, trabajadas con lápiz o tinta.

De esa manera, el artista decidió crear una sola obra de cuatro metros, haciendo uso de los cuatro metros válidos que, según él, las bases conferían, en la que empleó la técnica de grafito sobre lienzo, y a la que bautizó como "Hoy no hacemos milagros".

Melgar señala que la pieza la presentó el miércoles 29 de septiembre, dentro de los plazos establecidos en las bases de la convocatoria, y que ese día le entregaron un comprobante de recepción. Sin embargo, según indica, este jueves 30 recibió una llamada en la que le indicaban que su obra no cumplía con los estándares y objetivos del Ministerio de Cultura y que, por tanto, debía retirarla.

Eso, según él, representó "una expresa, clara y abierta censura" hacia su trabajo y un atropello hacia su libertad de expresión como ciudadano y trabajador del arte.

El artista señaló que esta es la primera vez, en sus más de 25 años de trayectoria, que un gobierno le pide retirar una de sus obras. A pesar de que en el pasado también criticó en sus piezas a los gobernantes de turno.

Foto: cortesía

"Creo que no estaban abiertos a la crítica", se lamenta, y agrega: "Yo creo que mi obra es un catalizador del pensamiento y creo que el arte tiene que hacer eso: fomentar el diálogo. Así que decidí hacer una pieza no para que hablara por mí, sino para que cuando el espectador estuviera frente a ella, fuera un detonante y él construyera a partir de su verdad y de su realidad. Tristemente me doy cuenta de que para el Estado eso es un pecado. Creo que si hubiera hecho un retrato de Nayib Bukele me hubiera ganado una beca", refiere.