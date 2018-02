Renderos cerrará la campaña con caravana

El candidato a la Alcaldía de San Miguel por el partido ARENA, Javier Renderos, realizará el cierre de campaña el próximo domingo 25 de febrero con una caravana que recorrerá las principales calles de la ciudad. Según fuentes del partido tricolor, la caravana saldrá a las 3 de la tarde desde el desvío conocido como Febles, de la calle que conduce hacia el municipio de San Jorge, y recorrerá la carretera Panamericana, la avenida Roosevelt, la calle Coronel Benet o antigua a La Unión y finalizará en el sector de El Triángulo.

“Tenemos proyectado que en la caravana se unan entre 200 y 300 vehículos. También contaremos con caballos de alta escuela y tres clubes de motociclistas, así como de otro tipo de vehículos de construcción y agrícolas”, explicó Orlando López Carrillo, director departamental del control y campaña para San Miguel.

Se espera, además, la presencia del presidente del COENA, Mauricio Interiano, y de los precandidatos presidenciales de ARENA, así como de candidatos a diputados por el departamento y miembros de la cúpula departamental.

Renderos es la carta tricolor para ganar la silla municipal migueleña. Compite contra Miguel Pereira, del FMLN; Wilfredo Salgado, del partido GANA; Orlando Ulloa, del PDC; y Martín Zaldívar, del PCN.

Por otra parte, Renderos se desligó de otros partidos y dijo que su candidatura no tiene relación alguna con la de algún aspirante. “Ante los rumores de una alianza con otro partido político queremos dejar muy claro que ARENA no está ni estará en coalición con ningún partido político en San Miguel, no nos dejemos sorprender por rumores falsos y este 4 de marzo a marcar por ARENA”, puso en sus redes sociales.

Confirmó que esta aclaración surge luego de que Salgado se ha dedicado a decir que si votan por él también estarán votando por el candidato de ARENA.