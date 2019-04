René Figueroa a juicio civil por no justificar ingreso

Con votación unánime, los 15 magistrados que conforman la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron enviar al exministro de Justicia y Seguridad René Figueroa a un juicio civil por sospechas de enriquecimiento ilícito.

Figueroa fue funcionario durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca y su caso llevaba varios meses de estudio en el seno de Corte Plena de la CSJ, que ayer decidió que había indicios suficientes para que pasara a etapa de investigación.

"Vimos los números y la contabilidad. Sobre algunas cosas no refutó y no presentó pruebas, solo dio simples explicaciones. Eso hizo que no se justificaran las irregularidades y se decidiera votar por enviar su causa a la cámara respectiva", declaró Óscar López Jerez, magistrado de la Corte, al ser preguntado sobre los puntos que se consideraron para tomar la decisión.

Según la declaración patrimonial que investigó la Sección de Probidad de la CSJ y que se presentó ante Corte Plena, Figueroa no pudo justificar ingresos por $300,000 mientras fue parte del Gobierno, entre 2004 y 2009.

López Jerez dijo que una vez terminen la resolución y la firmen el caso será enviado a la cámara respectiva para que inicie el juicio.

El exministro también es acusado por la FGR de participar en el famoso caso Destape a la Corrupción. La investigación señala que en 2008 Figueroa y Elías Antonio Saca se repartieron en partes iguales un total de $450,000 provenientes de la empresa Radio Difusión de El Salvador, la cual ha sido señalada por la fiscalía como parte de una estructura de lavado de dinero que lideraba el exmandatario.

DIFERENTES OPINIONES

René Figueroa no contó con la misma suerte que la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, a quien hace dos semanas se le exoneró de ir a un juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

De Escobar recibió nueve votos a su favor provenientes de un grupo de magistrados que consideraron que no había indicios de enriquecimiento ilícito. Esto pese a que la exfuncionaria no había justificado $1.4 millones en su declaración patrimonial al dejar su cargo, también en la gestión de Elías Antonio Saca.

"La información con la que contábamos, a mi juicio, tenía que pasar a la cámara para que se cotejara de manera más cuidadosa y que se realizara el juicio civil. Se valoraron pruebas de una manera deficiente. Tenía que haber el apoyo de peritos para sustentar la autenticidad de algunos documentos. Todavía un día antes de la votación, Probidad aceptó documentación, dándole demasiado tiempo de gracia", opinó la magistrada Doris Luz Rivas sobre ese caso.

Aseguró que ese es un ejemplo de cómo no se debían hacer las cosas y rectificaron durante la investigación a Figueroa.