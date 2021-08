René Figueroa sin acuerdo con Fiscalía para juicio abreviado

René Figueroa, exministro de Seguridad en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, aún no alcanza un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para que pueda obtener una salida alterna en el proceso donde es señalado por el delito de lavado de dinero y activos.

Este lunes 16 de agosto el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador había programado el inicio de la vista pública contra Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa, pero decidió reprogramarla para el próximo mes porque aún existen “puntos no definidos” en el acuerdo.

“Aún no se han alcanzado los acuerdos definitivos para una salida alterna como lo es el procedimiento abreviado, ya que todavía no está definido un acuerdo por completo. Es por ello que se ha dado un tiempo prudencial para poder terminar con ese acuerdo y llegar a un 100% de la pretensión de Fiscalía”, aseguró el auxiliar fiscal asignado al caso.

Agregó que los puntos en los que todavía no han alcanzado un acuerdo son la responsabilidad civil y la pena de prisión contra los procesados.

Sin embargo, el representante fiscal no precisó en la cantidad de años de cárcel que han solicitado. “La pena de prisión todavía se está contemplando, no hay un acuerdo definitivo pero si están bastantes avanzadas las negociaciones. La pena que están negociando no le puedo decir en estos momentos, pero ya hay un avance en cuanto a negociaciones de la pena y el monto de la responsabilidad civil”, detalló.

La cantidad que Fiscalía ha solicitado que Figueroa y su esposa paguen es de $3.7 millones, pero aún deben realizar valúos a inmuebles de los imputados.