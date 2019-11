Renuncia el presidente del Instituto de Acceso a la Información tras fuga de información personal

Con tres motivos justificó René Cárcamo su renuncia a la presidencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), esto tras conocerse que se filtró información personal de peticionarios de información a la Presidencia de la República.

"Hoy (ayer) es mi último día de labores y deseaba hacerlo de esta manera, dando la cara porque no tengo nada que ocultar. He presentado mi renuncia al presidente de la República (Nayib Bukele), luego de reflexionar detenidamente las razones. Esta decisión se basa en tres aspectos fundamentales: uno, ante todo la prioridad de cuidar a mi familia de mensajes beligerantes recibidos; dos, una situación de salud que se ha visto desmejorada y que alguno acá en el Instituto la conocía; y tres, contribuir sobre todo a que el Instituto continúe trabajando y avanzando en su misión institucional. Este día doy un paso al costado y comunicándolo a ustedes de frente", dijo Cárcamo en una declaración que dio a los medios de comunicación.

Días atrás, el IAIP aseguró que no se filtró información confidencial a la Casa Presidencial, sino que se brindaban datos estadísticos y que esto es información que tienen carácter público.

Sin embargo, interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue una filtración de información que generaba un código existente en el portal "www.transparencia.gob.sv.", cuya administración, antes de estar en el IAIP, estuvo en la extinta Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA).

Cárcamo reiteró que "no es cierto haya autorizado algún tipo de información que no sea pública". Insistió que las gestiones para obtener un refuerzo presupuestario "se ha realizado por parte nuestra como pleno directamente a la Asamblea Legislativa y no con el Órgano Ejecutivo".

Ante la renuncia de Cárcamo, asume la presidencia del IAIP la comisionada Cristina Pérez.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES y miembro del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), dijo que es importante que la FGR inicie la investigación para determinar responsabilidades de la filtración de información.

"Es una decisión acertada el hecho de que haya renunciado el presidente del IAIP en el sentido que eso permite que se lleve a cabo una investigación de mejor forma alrededor de lo que ha pasado", declaró Castro a LA PRENSA GRÁFICA.

Además dijo que tanto el IAIP como la Presidencia de la República deben colaborar con la FGR para que se esclarezca el caso.

El expresidente del Instituto aseguró que colaborará en lo que se le requiera en el marco de las acciones administrativas iniciadas por la fuga de información.