Renuncian 5 miembros de la JRN de ARENA tras la separación de un director

Cinco miembros de la Juventud de ARENA renunciaron ayer a los cargos por los que habían sido juramentados el 22 de diciembre de 2016. Se trata de Julio Saravia, director ejecutivo; Érika Nottebohm, directora de información e ideología; Gabriela Escolán, directora de relaciones internacionales; Ramón Ávila, director de asuntos económicos y financieros, y Érick Iván Ortiz, coordinador de afiliación y estadística y presidente del consejo juvenil que la embajada de Estados Unidos en El Salvador lanzó el 24 de febrero de este año.La renuncia de los cinco integrantes de la Juventud arenera se da luego de que el Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) decidió junto a la directora del sector, Adriana Juárez, separar del cargo dentro de la estructura a Andy Failer, director de información y comunicaciones.“Hoy renunciamos no como una protesta, sino como una proclamación de que seguimos trabajando por El Salvador, creyendo firmemente que la renovación política consta de dos factores: el deseo de trabajar y la apertura de espacios. Y en un proyecto no es viable si no se permite que ambos factores se complementen”, expresaron en un comunicado los exintegrantes de la Juventud de ARENA.Ante esto, el diputado Ernesto Muyshondt, quien también es miembro del COENA, dijo que la separación de Failer no obedeció a una entrevista dada al periódico digital El Faro en la que apoyaron que se permita el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo. Según él, la decisión de separar a Failer obedeció a que este filtró información.“La separación de él (Failer) se dio por haber filtrado información falsa de una reunión y que eso desencadenó en que una gente estaba diciendo que se les estaba censurando a estos jóvenes desde la dirigencia y es cosa que en ningún momento sucedió”, dijo Muyshondt.El legislador agregó que a Failer el COENA no le ha expulsado del partido, pero reiteró que quien ingresa al partido debe estar claro de “los principios, valores y objetivos” de ARENA y que estos se deben acoplar a ellos.“Creo que se está sobredimensionando la situación. Es una minoría de cinco o seis personas que no encajaron dentro del partido... Si no se sienten cómodos con eso, lo mejor es separarse y no ser parte de la estructura. Nuestro partido es defensor de la vida desde el momento de la concepción, y si alguien quiere estar dentro del partido y al mismo tiempo ser un activista proaborto, creo que las dos cosas no encajan”, puntualizó el diputado Muyshondt.