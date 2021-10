Reo murió en Centro Penal de Izalco y no avisaron a su familia

Con duda. Así se encuentran los familiares de Carlos René Argueta Segovia, quien falleció el pasado 7 de septiembre y estaba recluido en la fase tres del Centro Penal de Izalco.

Su madre, tenía más de 13 años de no ver a su hijo y lo menos que deseaba era que le dieran ese tipo de noticia. A pocos días que se cumpla un mes de la muerte de Carlos, sus familiares aún reclaman sobre la negligencia que según ellos existe al interior de los Centros Penales de El Salvador. Según Alicia, madre del fallecido, a ella le habían notificado hace tres meses que su hijo había sido diagnosticado con tuberculosis, pero que al interior del centro penitenciario se habían comprometido con darle su medicamento.

La última vez que Alicia llegó al centro penitenciario de Izalco fue el pasado 20 de agosto con la intención de llevarle el paquete higiénico a su hijo, pero no le informaron sobre ninguna complicación en la salud del privado de libertad. Fue hasta el 7 de septiembre que la trabajadora social del recinto penitenciario se comunicó con Alicia para informarle de la muerte, pero en ningún momento le informaron que su hijo había fallecido a consecuencia de covid-19.

"Yo solo me conformaba con ir a dejarle sus cositas al penal. Cuando me llamaron del penal, la trabajadora me dijo que llevara el ataúd y que mi hijo había fallecido, entonces yo ni modo me lleve el ataúd para ir a traerlo pero nunca me dijeron que fue por covid", relató.

Según el acta de defunción del Instituto de Medicina Legal, el reo falleció por tuberculosis pulmonar con sospecha de covid-19.

Un vigilante del Hospital de Sonsonate, que fue el lugar al que trasladaron de emergencia al interno, aseguró que el privado de libertad ya había fallecido cuando lo llevaron al centro asistencial y que lo llevaron inmediatamente a la morgue.

Alicia lo único que pide es que las autoridades esclarezcan la causa de la muerte de su hijo, ya que el fiscal de turno de Sonsonate que le dio seguimiento al caso desmintió que la causa de muerte haya sido a causa de covid-19. "Él tenía esa cosa y si sale eso en un examen forense yo voy a aceptar porque Dios se lo llevó, pero no estoy conforme en que no lo pude velar, no pude ver a mi muchacho, tenía 13 años de no verlo y quería verlo por última vez . No me permitieron verle una uña o el pie. Así como el mío puede haber muchas madres adoloridas", lamentó la madre.

Alicia pide ayuda para saber si su hijo falleció por covid-19, pues considera que no es justo que en el hospital le digan eso y que la fiscal de turno pidió que no se retirara el cuerpo si no era bajo protocolo de covid. "Las autoridades de la PNC no nos guiaron para que el entierro sea bajo protocolo covid, yo solo quiero saber si esa fue la causa de la muerte real de mi hijo", aseveró.

"Fuimos a Fiscalía y el fiscal nos dijo que era mentira y que se descartaba cualquier sospecha. Nos dijo que fuéramos a Medicina Legal y ahí le añadieron sospecha de covid y que por esa palabra no nos podían dar el cuerpo. Un vigilante del hospital dijo que un médico se había puesto de acuerdo con los de Medicina Legal y le iban a quitar esa palabra de sospecha de covid porque no había muerto de eso, pero no lo hicieron", reiteró.