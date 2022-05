Reordenamiento en Santa Tecla provoca confusión

Confusión en los usuarios del transporte público ha causado la reorientación de buses y microbuses que circulan en el centro histórico de Santa Tecla.

Los cambios obedecen a trabajos de reordenamiento en la zona, según la comuna.

El pasado 19 de mayo, a través de sus redes sociales, la Alcaldía de Santa Tecla, dio a conocer que a partir del lunes 23 (ayer), se implementarían nuevos recorridos de las rutas de buses en el centro histórico por un plazo de 30 días.

El cambio, responde a un reordenamiento de la comuna, entre lo que se encuentra la recuperación de la Casa Guirola y el retiro de vendedores informales.

En los alrededores del parque San Martín, las personas buscaban desorientadas las paradas de sus rutas de transporte, esta mañana.

"¿Por dónde pasa ahora la 101?", preguntó una mujer a un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quien respondió señalando hacia donde debía caminar.

Foto/ LPG V. Martínez

La misma escena se repitió un par de veces más.

“Uno ya estaba acostumbrado a agarrar aquí las rutas, pero ya cuando cambian es diferente. Se ha notado bastante el cambio”, dijo Rosalba, una usuaria del transporte público.

Adela, otra usuaria, indicó que esperaba que los recorridos se normalizaran por la confusión que les está generando. “Ojalá, primero Dios, se normalice esto”, apuntó.

Los vendedores de la zona también aseguran que han observado a algunas personas desorientadas que no saben hacia dónde ir. “La gente ahí anda loca buscando los buses”, afirmó una mujer de la zona.

Los comerciantes señalaron, además, que dicho reordenamiento podría afectar las ventas. “Mire, esto está bonito, pero lo afectan a uno”, dijo una vendedora que tiene 45 de sus 65 años de vender en el centro histórico de Santa Tecla.

También aseguró que la comuna siempre ha querido quitar esa parada de buses. “Lo que ellos quieren es limpiar, porque no quieren vendedores. Porque al ver que no hay buses, los vendedores supuestamente se van, pero no, ellos buscan las paradas, pues”, sostuvo.

El problema, indicó la vendedora, es que si los quitan de las zonas, también les quitan su fuente de ingreso y no todos tienen la oportunidad de acceder a un trabajo formal.

Tampoco pueden ser reubicados porque ya no hay espacio en los mercados para los comerciantes.