Reorientación de $354 millones fue declarada inconstitucional

Por vicios de forma, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 781, el cual buscaba reasignación de fondos para pagos de FODES, FOMILENIO II y beneficios a exveteranos y excombatientes.

En la sentencia, la Sala determinó que la razón para la declaratoria "es que el Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda no tuvo intervención" en la reforma al decreto 640, aprobado el 5 de mayo pasado, " no obstante que este regula normas presupuestarias específicas".

Además, la Sala especifica que la reforma fue realizada "de manera unilateral" luego de que "la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto consideró la urgencia de incluir fondos por $50 millones en el presupuesto 2020 para el pago de la contrapartida del programa FOMILENIO II", así como "las obligaciones legales de pagar $288.2 millones a los municipios en concepto de FODES, por las cuotas pendientes de los meses de junio a diciembre de 2020, y $16 millones para veteranos militares y excombatientes correspondientes al ejercicio fiscal 2020".

La Sala también establece, en el documento, que "no existe la inconstitucionalidad por vicio material alegada" (por la Presidencia) respecto del principio de equilibrio presupuestario. "La razón es que la reorientación de los destinos de este último decreto mencionado no constituye distorsión alguna al equilibrio presupuestario, pues se trata de la asignación de fondos que formalmente no habían sido introducidos previamente al presupuesto general y que establecen una fuente de financiamiento para los gastos de las partidas que reciben dicho refuerzo presupuestario".

Las reformas que pretendía realizar al decreto 640 no llegaron a efectuarse, sino que dicha norma mantiene la vigencia en los términos en que fue aprobada, es decir, $100 para el pago de devolución de IVA, y $300 millones para pago de obligaciones de proveedores privados del Estado, agrega la sentencia.