Reorientan fondos de festejos

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, confirmó que este año no se realizará el tradicional carnaval de San Miguel, debido a la pandemia del covid-19, y que una parte de los fondos destinados para la celebración, que se hace en noviembre, se utilizará en la compra de alimentos y para apoyar algunas actividades de la iglesia católica.

“Vamos a usar el 5% de los fondos para comprar paquetes alimenticios, a apoyar la parte religiosa, a algunos artistas que no tienen trabajo, miembros de la PNC y personas de escasos recursos”, expresó el funcionario.

No obstante, el concejal del partido GANA, Mauricio Campos, asegura que esta decisión no le ha sido consultada al concejo municipal y que el alcalde no les ha presentado ninguna propuesta para reorientar los fondos de las fiestas patronales

Agregó, que debido a esto se creó una comisión que analizará la situación, lo que servirá para la transparencia de este proceso. Campos consideró que es necesario que el alcalde les informe de a cuanto equivale ese 5% que será reorientado.

Otro de los puntos que será evaluado por el concejo es la continuidad del comité de festejos ya que no habrán fiestas patronales, pero Pereira manifestó que este personal es necesario por las diversas actividades que restan este año, ya que no solo se dedican al carnaval.