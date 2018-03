Reos detonan explosivo en centro penal

Lee también

Una granada de elaboración artesanal fue detonada dentro del Centro de Cumplimiento de Penas de Ciudad Barrios (San Miguel) ayer en la madrugada. Los reos Wilson Tejada Erazo y Marlon Vladimir Santamaría resultaron con lesiones en cabeza, brazos y cuello. Según versiones policiales, la explosión ocurrió en el sector 1 del penal, cuando un grupo de pandilleros que estaba en la celda 3 cortó los barrotes y salió para tirar el explosivo a los reclusos de la celda 1.Los heridos fueron atendidos en la clínica que funciona dentro del penal, por lo que no hubo necesidad de llevarlos a hospitales, ya que las lesiones no fueron de gravedad.Luego del incidente, la Policía llevó al penal a un equipo de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) para realizar una requisa en el sector donde se originó el incidente.Personal de la Fiscalía General de la República y de otros grupos élites de la Policía Nacional Civil también ingresó al recinto penal para investigar sobre el tipo de explosivo que fue utilizado por los pandilleros.El gobernador de San Miguel, Ricardo Canales, también se presentó y, tras unos minutos, informó que la situación había sido controlada, y agregó que las averiguaciones se centrarían en determinar la manera en que los reos habían obtenido el arma que detonaron.“No hay un informe oficial. Se está recabando toda la información para ver si hay un indicio de escape. Solamente fue en una celda, donde había 39 personas, y solamente han salido heridas dos personas, pero de menor gravedad”, detalló Canales.Por la tarde, el funcionario confirmó que las primeras investigaciones indicaron que el artefacto detonado era una granada de tipo artesanal y que posteriormente se deberán deducir responsabilidades en torno de cómo los pandilleros obtuvieron los elementos para fabricar el explosivo.“Todavía no sabemos con qué tipo de materiales hicieron la granada. Esa investigación tomará más tiempo”, indicó.