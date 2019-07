Reos comienzan a salir del encierro total en celdas a trabajar, dice director de Penales

Desde el jueves 18 por la noche se levantó de “forma parcializada” las medidas de encierro total para los reos, dijo este lunes el director general de Centros Penales Osiris Luna Meza durante el programa Diálogo con Ernesto López del Grupo Megavisión.

Foto: Cortesía

La orden de mantener a los reclusos dentro de sus celdas las 24 horas del día la dio el presidente Nayib Bukele el pasado 29 de junio tras el asesinato del policía Douglas Moreno en la residencial La Gloria de Mejicanos mientras el Plan Control Territorial ya tenía nueve días en marcha. Moreno fue el quinto agente asesinado tras una racha de ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) en el primer mes de Gobierno.

“Eso no quiere decir que ya las personas pueden salir, que a los privados de libertad los pueden llegar a visitar. No. Lo único que se ha quitado es la medida del encierro, porque no estaban recibiendo prácticamente ni un rayo de sol”, expresó Luna.

Foto de LA PRENSA/Milton Flores, archivo

El director confirmó que como el estado de emergencia dura 15 días, se está renovando cada vez que vence el plazo. “Estamos en el lapso del segundo (período), prácticamente llegando al tercero mañana”, indicó. Informó que en el caso del Centro de Detención Menor del penal La Esperanza fue levantado el estado de emergencia por petición de una jueza pero en el resto del recinto se mantiene la medida.

Agregó que el estado de emergencia se ha bajado en las granjas penitenciarias donde ya se realizaron requisas y limpieza.

“Lo que estamos haciendo ahorita es poniendo en marcha un plan para que los privados de libertad empiecen a producir sus propios alimentos y eso es muy importante. Cerca de $46 millones se gastan anualmente en la alimentación… incluso la administración pasada dejó una deuda de $22 millones para este año”, aseguró el también viceministro de Justicia y Seguridad.

Luna dijo que el plan es que desde las granjas penitenciarias se produzca el alimento de los privados de libertad. “A nivel nacional vemos que hay tres granjas, incluyendo la de menores serían cuatro... granjas donde solo el 10 % de toda la tierra se cultiva. Hemos encontrado todas las maquinarias de panadería, de molinos, de todos estos tipos de talleres empaquetadas, solo para las fotos las sacaron, increíble. Lo bueno que nos dejaron maquinaria para poder echar a andar este proyecto”, mencionó.

Dijo que será en septiembre de este año cuando iniciará el proyecto de penal autosostenible con La Esperanza (Mariona). Agregó que además de las granjas penitenciarias el Estado dispone de 400 mil manzanas de tierra “ociosas” que pueden servir para cultivar. “¿Por qué no poner a trabajar a los reos para que por lo menos en primera etapa se produzcan ellos sus propios alimentos? Cerca de $5 millones anuales, poniendo la penitenciaría La Esperanza como centro penal autosostenible nos vamos a comenzar a ahorrar como Estado”, aseguró.

Por otra parte, dijo que el 31 de julio termina la campaña de limpieza que se realiza en todos los centros penales que será seguida por otra para pintar todas las celdas. Añadió que el reo que manche las paredes que serán pintadas será sancionado dependiendo con el reglamento de cada penal.

Cierre del penal de Chalatenango

Sobre el cierre del penal de Chalatenango dijo que a finales de este año se realizarán “las primeras evacuaciones” hacia otros centros. “Hay acciones administrativas que hacer, ver dónde vamos a mover las personas, hay expedientes que trasladar, acciones con juzgados de vigilancia, entre otras cosas”, explicó.

Algunos de los reos serán trasladados a la fase dos del centro penal La Esperanza, que esperan sea entregada entre octubre y noviembre de este año. “Es una ampliación prácticamente (en el penal). Vamos a albergar a unos privados ahí y a otros los vamos a mover a centros de máxima seguridad”, indicó.